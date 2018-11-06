擁核公投控「太陽能板有毒」 太陽光電業者要提告

2018-11-06

辯論正方台灣鯛民 指板子塗料有毒

〔記者黃佩君、蕭玗欣／台北報導〕中選會日前進行公投第十六案「以核養綠」辯論，正方「台灣鯛民」廖彥朋表示，太陽能板上塗料有毒，將隨雨水流到水庫影響生態及飲水。太陽光電系統公會等業者昨澄清太陽能板沒有塗料，也只需以清水清洗，「全球沒傳出任何模組致毒的情況」。公會理事長郭軒甫指出，不實謠言恐傷害台灣產業及產品的國際形象，公會將研擬追究相關法律責任。

廖彥朋在辯論中提出水上太陽能板照片，指板上塗料有毒，將隨雨水流入水庫，影響生態及飲水；他也拿出埤塘施作太陽能板整地照片，強調須把水抽乾，將影響生態。

業者澄清 板子是壓花玻璃沒有塗料

太陽能業者協會代表昨開記者會澄清。郭軒甫表示，水面型太陽光電僅有浮筒會接觸到水，浮筒由高密度聚乙烯組成，耐酸鹼、室溫下不會釋出任何有機溶劑，全世界的浮動碼頭，以及加州鋪於水庫的遮光球都用同樣材質，也廣用在水管，證明是安全的。

全球兩百多國安裝 未傳有模組致毒

他也強調，全球兩百多國已安裝四八○ＧＷ、一六○億片太陽光電，未傳出任何光電模組致毒；「今天仍在說太陽能模組有毒的人，恐是愚毒」。

天泰能源總經理陳坤宏說，太陽光電是存在三十年的技術，模組測試嚴謹無洩漏問題，太陽能板也只是簡單的壓花玻璃，沒有塗料。生態影響方面，他舉例屏東光彩濕地太陽能建置八年後，沼澤濕地均完全恢復，紅冠水雞、小白鷺等在架下覓食。

廖彥朋受訪則澄清，未說過太陽能板的塗料會隨著雨水流入水庫，僅說「水庫上全都是漂浮的太陽能板，大家都知道太陽能板上塗料是有毒性的，這可是水庫！我們喝進的水沒問題嗎？」只是提疑問，答案應由業者回答。他並解釋，水上機具包括漁船、浮標等，時間一久會鏽蝕，不處理難道無害嗎？

經濟部能源局副局長李君禮表示，太陽光電模組主要材料是矽，廣泛存在土壤中、沒毒性；模組外部玻璃及鋁框緊密封裝，不會溶解或滲出液體。太陽能板封裝須經國際安全檢測，謠言恐有損台灣產業形象。