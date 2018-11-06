綠轟柯、韓機會主義者

2018-11-06

兩人似有不對幹默契

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲競選總幹事小野拍片挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，柯宣稱是小野「個人立場」；令人玩味的是，國民黨高雄市長候選人韓國瑜也說，十一日不會在北市與國民黨台北市長候選人丁守中合體。台北市議會民進黨團認為，兩件事應合併看，柯營想趁民進黨搶救高雄選情之際，多拿北市綠營選票，但柯粉、韓粉高度重疊，柯、韓陣營似有不對幹默契，兩人根本是選票考量的機會主義者。

柯文哲稱小野挺陳其邁「出於個人立場的行為」，北市議員普遍不相信。國民黨議員王欣儀就說：「沒有柯同意，小野怎麼會挺陳？一定有選票考量，他們（柯營）又不是笨蛋！」她認為，小野只是柯測風向的「防火牆」，畢竟柯搶綠票動作太大，會有喪失藍票的風險。

過去被歸類「友柯」的民進黨議員林世宗坦言，韓國瑜外溢效應衝擊北市選情，丁守中民調也有逼近柯文哲現象，如柯營透過陳其邁壓抑韓國瑜，可穩定柯的選情。民進黨議員江志銘也說，柯前天派妻子陳珮琪參觀台中花博，現在透過小野釋善意，博取綠營好感企圖明顯，也測一下風向。

台北市議會民進黨團總召李慶鋒則說，他肯定小野支持陳其邁，值得觀察的是，柯文哲迄今未表態支持哪位高雄市長候選人，仍小心翼翼地處理和韓國瑜的關係，加上韓取消本月十一日與丁守中合體行程，形成「柯營跟韓營不對幹」的原則，柯、韓兩位機會主義者，留給自己陣營更大操作空間。

國民黨北市議員鍾小平直指，柯文哲與韓國瑜關係很深，兩人粉絲高度重疊。對於韓取消十一日與丁守中合體行程，是否是給柯面子？鍾說「當然」，並指韓怕北上與丁造勢觸怒柯粉。