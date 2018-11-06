小野告知挺陳其邁 柯：我只有嘆口氣

2018-11-06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲競選總幹事小野拍影片，力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁。柯文哲昨受訪時說：「因為人活在世界上不只有政黨關係，我不會把自己的意識形態強加在別人身上。」談及小野此舉是否會成為白綠合作契機，柯沒正面回應，僅說：「等選後大家靜下心來想一想，這一年來這樣抹紅柯文哲，對台灣、對民進黨是好的嗎？」

柯還反問現場媒體：「你知道為什麼小野告知我，他拍片挺陳其邁，當下我只有嘆一口氣，沒說什麼嗎？」隨即接著說，拍影片的除了小野外，還有導演柯一正，他們都是紙風車劇團的朋友，就好像台北市政府的首長，從新黨到民進黨什麼都有。

小野吐槽：柯面無表情 連嘆口氣都沒

不過，小野昨天受訪時表示，當天是用手機拍攝一群朋友談高雄的電影、文化產業等，他拍了十分鐘就先離開，事後想到自己是「柯文哲競選總幹事」，於是五、六天後看到柯在辦公室，就跟柯打了聲招呼，柯當下面無表情，連嘆口氣都沒有。小野也說，他覺得沒有「先斬後奏」的問題，因為柯很尊重專業。

針對國民黨高雄市長候選人韓國瑜，選擇缺席在北市舉行的國民黨六都候選人聯合造勢活動，外界解讀是因為韓和柯文哲感情不錯，因此不和國民黨台北市長候選人丁守中同台。柯對此沒有正面回應，只再次說，就像小野來競辦幫忙，處理小朋友吵架與文化藍圖，他也不能對小野說甚麼可以做，甚麼不能做。

柯也以「台灣的選舉不要選到沒有人情世故」回應是否會再和韓國瑜見面。柯說，他與韓以前就還不錯，若要談「小野拍片挺陳其邁，會不會打破柯韓之間的默契」這題目，「幕後故事」很多，雙方都有壓力，但選舉不需要選到壁壘分明，弄得你死我活。

不過，在小野昨下午召開說明記者會前，柯文哲競選辦公室搶先發出聲明強調：「任何出於個人立場的行為，我們都予以尊重。」切割意味濃厚。