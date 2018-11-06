喚北漂返鄉 陳其邁提5方案

2018-11-06

推動高科技、數位內容、旅遊觀光等 創造青年更多元就業機會

〔記者葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕為吸引北漂青年返鄉，民進黨高雄市長候選人陳其邁提出「五大就業方案」，創造青年更多元的就業機會，要推動高科技、數位內容、旅遊觀光與各種服務業。

國民黨高雄市長候選人韓國瑜主打北漂青年議題，陳其邁認為，北漂問題一直都存在，從四、五十年前就開始了。他說：「南漂也有三十五萬啊！這幾年也有近一百萬人離開台北，這是台灣人口移動的問題。」

陳其邁強調，高雄市這幾年推動城市轉型，產業佈局愈來愈多元化，年輕人工作機會就會增加。他套用韓國瑜的口號說，要讓年輕人賺錢發大財，但「發大財要正財，正正當當的財」，所以要推動高科技、數位內容、旅遊觀光與各種服務業，「而不是發橫財，發橫財有時候無福消受」，例如旗津開賭場或者南海挖石油。

陳酸韓：發大財要正財 不是發橫財

為吸引北漂青年返鄉，陳其邁也提出「五大就業方案」，創造青年更多元的就業機會。包括二十個新創中心、青年微型創業貸款、亞洲新灣區發展觀光及數位內容等產業、橋頭科學園區，及成立單一窗口、台商回流、吸引外資。

陳其邁說，年輕人創業圓夢最需要的是資源協助；他會從空間、技術、資金三方面著手，未來市府將盤點閒置公有地，規劃二十個新創基地，提供租金減免，來做為青年創業的空間。

「青年微型創業貸款」方面，陳其邁認為，高雄銀行應轉型成新創銀行，提高青年創業貸款額度、降低貸款利率。

針對亞洲新灣區，陳其邁將延續陳菊施政，規劃推動數位內容、郵輪觀光、藝文新經濟、會展、流行文化等五大產業，打造成南台灣創新產業的示範基地。

陳其邁說，未來橋頭科學園區將全力投入招商，吸引最熱門的物聯網、人工智慧產業，未來理化、工程或資訊科技專業的年輕人，都能在園區找到舞台，「預期將替高雄帶來六千億元經濟產值及三萬個以上的優質工作機會。」

最後是「成立單一窗口、台商回流、吸引外資」。陳其邁表示，市府將整合各部門，成立單一窗口服務產業，以最高效率解決產業五缺問題，並加速仁武產業園區等基礎建設，在這波中美貿易戰中，吸引台商回流。

陳其邁、韓國瑜敲定19日辯論

此外，陳其邁表示，已經和國民黨候選人韓國瑜陣營達成共識，兩人將在十九日公開辯論。陳其邁說，他原本希望雙方能多辦幾場辯論會，採取一問一答，以直球對決方式，直接把話講清楚，沒想到對手一再閃躲，甚至拖延到十九日，他還擔心韓那天到底會不會來。