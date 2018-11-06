選前之夜／國民黨六都串聯 電視直播

2018-11-06

〔記者施曉光／台北報導〕九合一選舉將在二十四日投票，為了在投票前夕把選情熱度炒到最高點，國民黨已決定在二十三日的「選前之夜」，透過電視台承辦現場直播，「化零為整」串聯「六都」造勢晚會，要讓「韓流」襲台，向所有藍軍支持者催票，並拉抬其他十六個縣市選情。

國民黨選前規劃由黨中央主導規劃的大型造勢活動，就是分別於十一日在台北市凱道舉行的「『六都』加一（基隆市）」候選人造勢活動，以及十九日搬重兵在嘉義市舉辦「雲嘉嘉南」聯合造勢活動；另由國民黨農漁業工作委員會主委、全國農會理事長蕭景田策劃十日在雲林縣舉辦全台農漁民大會師，這些大場都不會缺少藍營視為造勢利器的高雄市長候選人韓國瑜。

不過，高雄市長候選人韓國瑜、新北市長候選人侯友宜這兩天已先後對外表示不會出席十一日在凱道舉行的造勢活動。

根據國民黨規劃，「選前之夜」當天「六都」候選人雖然各自舉辦造勢活動，但也要發揮「化零為整」的全台集氣效果，因此黨中央已經接洽ＴＶＢＳ電視台負責承接現場轉播，將以全程輪流切換六地造勢畫面訊號的方式，把「六都」造勢串聯起來，藉此炒熱藍軍民眾熱情，隔天大家願意走出家門投票，國民黨中央同時也會依照各候選人所提需求，安排「中央助選團」的黨內Ａ咖人物前往當地站台。

轉播費高達千餘萬元

據透露，當天六地的現場轉播費用就高達千餘萬元。黨內人士說，這次選舉黨中央的資源有限，只能藉由聯合造勢的現場轉播打空戰，讓非造勢場所在地的藍軍選民也能透過觀看電視參與，帶動整體士氣。

國民黨副主席兼秘書長曾永權已召集相關黨務主管與台北市長候選人丁守中競選幹部，討論十一日下午在凱道的造勢規劃，決定將以「六都創新拚經濟」為訴求。