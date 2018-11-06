選前之夜／民進黨全台造勢 網路放送

2018-11-06

〔記者楊淳卉／台北報導〕九合一選舉倒數，民進黨廿三日「選前之夜」將首次嘗試「線上聯合造勢」，規劃當日下午至晚間，即時放送全國民進黨縣市長候選人造勢畫面，讓各候選人在線上同框，以「另類合體」造勢凝聚支持者氣勢。

值得注意的是，由於民進黨今年多次遭中國駭客攻擊官方網站，黨內規劃當天「馬拉松式」網路直播，特別慎防線上造勢遭到外力介入干擾、斷線的可能性，全力戒備。

慎防遭外力干擾、斷線

根據規劃，廿三日的線上聯合造勢，有別於傳統的聯合造勢，打破地理限制，讓各地候選人透過網路直播線上「同框」。當天網路直播將即時放送各縣市長候選人掃街、造勢晚會畫面，讓支持者掌握各地狀況。

除了播送各地活動畫面，直播中還會穿插播放民進黨自製影片，傳達民進黨理念與政績。當日並將請來多組人馬線上主持，與網友互動，增添網路直播趣味。

國民黨規劃選前之夜「六都合體造勢」，府院黨人士上週也召開會議，研議民進黨選前之夜造勢活動，與國民黨拚場。

據悉，原本會中朝向「新北、高雄連線」規劃討論，凸顯兩縣市在此次選戰對民進黨的重要戰略意義，力攻新北、守住高雄；然而會中討論認為，新北與高雄是國民黨強力攻城掠地之處，主打兩地連線會「陷入國民黨的陷阱」，最後拍板規劃全國縣市長候選人線上聯合造勢。

選前最後衝刺，各縣市長候選人密集在地方舉辦造勢活動，黨中央也規劃約廿場「改革不回頭、鬥陣顧台灣」系列造勢大會，首場為十月廿七日台中造勢。十一月起造勢活動，為十日桃園市、新竹市；十一日雲林、嘉義縣、嘉義市；十四日屏東縣；十六日花蓮縣、台東縣；十七日新竹縣、南投縣、彰化縣；十八日澎湖、台南市、高雄市。選前一週黃金週（十九日至廿三日）將每日安排造勢活動。