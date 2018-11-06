侯︰被老縣長虧七個多月 習慣了

2018-11-06

〔記者李雅雯、周彥妤／綜合報導〕國民黨新北、台中、高雄的市長候選人侯友宜、盧秀燕和韓國瑜，三人昨到台北市參加電視台錄影。對於民進黨新北市長候選人蘇貞昌批評侯、韓是「戒嚴思想連線」，侯友宜受訪說，老縣長還是古早的那種習慣，喜歡給人家虧一下、酸一下就覺得高興，他被老縣長虧七個多月已經習慣了，給老縣長說一下沒關係。

對於蘇貞昌指侯友宜和涉貪的前副市長許志堅共事多年，質疑「侯友宜是什麼角色？」侯友宜嘆了一口氣說，「東廠又來了！」「老縣長怎麼和張天欽同款？含沙射影最有力，操作一下更具威力，你們從來學不會東廠的教訓？」

侯友宜說，民進黨用這樣的方式操作選舉，市民都看得清楚，面對促轉會所犯下的錯誤沒有反省，如今又用這樣的招數影射，選民很厭惡。

侯、韓、盧台北同框 丁未參加

侯、盧、韓三人在台北市同框，反而在地的台北市長候選人丁守中未參加。三人表示，尊重主辦單位的安排。

國民黨將於十一日在凱達格蘭大道舉辦造勢大會，規劃六都的市長候選人合體，營造藍營大團結的氛圍，丁守中、盧秀燕都將出席，但侯友宜、韓國瑜確定不出席。侯友宜解釋，他當天在新北市已有三個行程，板橋場是大型造勢，沒辦法排開時間才缺席。

11日凱道造勢 侯、韓都將缺席

韓國瑜表示，高雄有兩個問題亟待改進，一是經濟、二是空污，當天高雄市有反空污大遊行，他一定要參加。對於外界解讀因為韓國瑜和台北市長柯文哲有交情，所以選擇技巧性缺席，韓回應說，「沒有任何解讀」。

民進黨台北市長候選人姚文智則說，高雄反空污大遊行是下午一時開始，丁的六都合體是下午二時卅分開始，北高距離是一日生活圈，參加高雄場後再趕赴台北，不就是韓的日常？韓不與丁合體，正因為中國在北市青睞的人選不是丁守中，是現任市長柯文哲。