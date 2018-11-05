舉重世錦賽 奪2金1銀 郭婞淳 台灣女超人

2018-11-05

郭婞淳「台灣女超人」！她昨天在土庫曼舉重世界錦標賽新量級女子59公斤級以抓舉105公斤創該量級世界紀錄、挺舉132公斤，總和237公斤也締造世界新猷，勇奪2金1銀，個人世錦賽金牌累積達6金，超越中國李雪英，榮膺世錦賽最多金女將。

郭婞淳雖然挺舉以1公斤之差不敵中國陳桂明，但以總和先後擊敗中國、拉脫維亞好手，站上頒獎台最頂端，頒獎典禮時奧會旗幟凌駕中國五星旗之上，透過電視轉播放送到全世界，讓台灣人驕傲感油然而生。郭婞淳領獎時展現大將之風，先跟各國選手握完手後，才接受金牌榮耀。

（記者卓佳萍）