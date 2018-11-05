2018-11-05

記者邱燕玲／特稿

一個胡言亂語、亂開競選支票的韓國瑜，在選戰最後階段帶起所謂的「韓流」，在民進黨原本「穩贏」的高雄市形成亂流，逼使原本打算冷處理這場選戰的陳其邁必須增溫、加熱選戰的政治熱度。即使對手打空戰衝高網路聲量，陳其邁仍堅持要以政策對決，本週二（六日）將公布政策白皮書，以示他對高雄市民負責任的態度，這也正是他與韓國瑜最大的不同。

中國統戰勢力在年底選舉中，與國內反蔡政府的力量在高雄市找到出口，一發不可收拾，從邱議瑩臉書被灌到上百萬則留言，就知道民進黨的對手不只是韓國瑜而已。民進黨深知這次高雄市長選舉的重要性，它不只是一場地方首長選舉的輸贏，更是決定二○二○總統大選與立委選舉作戰方式的重要指標，若韓當選，未來這種反民主的選舉方式只會更加激烈、嚴重。

在「韓流」竄起後，原本小心翼翼、謹慎到一點小錯都不容許犯的陳其邁開始調整腳步，先前一直淡化政治熱度，現在則加重政治味，九位民進黨區域立委也隨時提供建議，他們深知陳其邁現在面臨的處境，下次立委選舉時他們就會碰上，大家是命運共同體。

因應對手的空戰襲擊，陳其邁也對團隊、策略做了因應，從台北調了幾位熟悉民調與廣告、文宣的政治幕僚南下幫忙，讓選戰從「冷處理」變成「熱處理」，從低調的「暖男」變成會反擊的市長候選人，目標就是要催出支持者的熱情與危機意識。

不變的是，陳其邁依舊堅持要用政策對打，即使韓國瑜閃躲辯論、亂開政策支票，陳仍決定要向選民公布自己的政策白皮書，當初認為自己是準備最久、最有機會的候選人，因此陳其邁對於自己的每一項政策都非常仔細地作準備，邀請學者討論研究，即使幕僚認為選民對政策難有興趣吸收，陳其邁仍堅持要做，他知道這是他與韓國瑜最大的不同，也是對這場選戰、對高雄市民負責的態度。