讚陳其邁 蘇：有誠意會做事

2018-11-05

〔記者王榮祥、洪臣宏、陳文嬋／綜合報導〕選戰倒數廿天，民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨晚專程南下高雄，為民進黨高雄市長候選人陳其邁站台。陳其邁表示，做為一個高雄孩子，我們相信高雄，也會為這塊一生摯愛的土地用盡全力，他已辭去立委，十一月廿四日則會成為高雄新好市長，他已準備好承擔責任，將人生最精彩的部分獻給高雄。

陳其邁昨晚舉辦前鎮後援會成立大會，現場粗估近萬支持者參與、場面熱絡；包括蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、時代力量立委洪慈庸與林昶佐、民報董事長陳永興均到場助陣。

蘇貞昌指出，民進黨執政後，把不能喝的水變成可以喝，黑黑臭臭的愛河現在有遊艇，這是民進黨執政才有的改變。他並舉鐵路地下化、衛武營、輕軌、駁二與棧貳庫等，都是謝長廷、陳其邁（代理）、陳菊擔任市長時接力完成。

蘇感慨這樣的努力成果，竟然被國民黨提名的人說成又老又窮，呼籲高雄人不要被人看不起，要站出來、團結起來，把高雄的美、高雄的進步延續下去。

蘇貞昌稱許陳其邁，從少年時期參與野百合學運、在立院擔任五屆立委，訓練很完整、且用心用力經營高雄，這才是有準備、有誠意、會做事的人，不要讓在議會打縣長、在國會打同事的人做市長，這樣會被笑死，高雄人會失去民主價值。

被批消費陳樹菊 韓：做公益 何來消費？

此外，高雄市義消總隊昨天在澄清湖舉辦的健走活動，陳其邁也到場向警義消及眷屬致意。針對台東愛心菜販陳樹菊在「最強菜販見面會」後表示不認識韓國瑜，陳舉牙醫師公會理事長謝尚廷、高雄總工會理事長林明章事件為例，批評韓國瑜的消費方式對當事人很不公平，藉著見面、餐會進行惡質選舉操作，有失厚道。

韓國瑜對此回應說，是收到主辦單位通知，跟樹菊阿嬤一起出席慈善團體公益活動，何來消費？