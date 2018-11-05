高雄將成國防科技發展重鎮 蔡：市長選錯人 將錯失發展契機

2018-11-05

〔記者蘇福男、洪臣宏、陳文嬋／高雄報導〕兼任民進黨主席的蔡英文總統昨南下高雄展開輔選行程。蔡英文表示，中央政府過去長期以來重北輕南，對南部尤其高雄的照顧不足，政府即將發展的國防產業，人才將匯聚高雄，高雄將成為台灣國防科技發展的重鎮，新南向政策也將以高雄為基地，帶動高雄產業大躍進，讓年輕人安居樂業，還給高雄人一個公道。

要替台灣人守住這關

蔡英文還說，這次選舉全世界都在看，高雄是台灣的民主聖地，也是本土最具代表性的地方，這些國家也在看台灣，萬一這次選舉挺不住，很多國家會很失望，中國也會認為打壓台灣有效，因此這次選舉高雄人要堅定意志，要替台灣人守住這一關。

不能輸給說大話的人

在大樹區東照山關帝廟參香時，總統指出，現在執政遭遇網路上許多假消息、造謠、抹黑打擊，她說，這次選舉不能輸給假消息，不能輸給說大話、不切實際的人，不能讓說大話，只會用假消息、抹黑政見的政黨得逞。蔡大力拉抬民進黨高雄市長候選人陳其邁，強調要選出執政者，就要選認真做事、實實在在的人。

陪同參香的陳其邁也在關聖帝君前起誓，承諾提出的橋頭科技園區、開發亞洲新灣區、招商引資及建構完整捷運路網等政見，一定「說得到、做得到」。

蔡總統一整天走訪旗山天后宮、大樹東照山關帝廟、大寮朝中宮、林園廣應廟等宮廟參拜，祈求媽祖保佑高雄未來大發展。

總統說，中央政府過去長期重北輕南，對南部的照顧不夠，二○一六年她當選總統後，一直想方設法發展南部尤其高雄，讓年輕人更有機會，成為高雄發展的發動機，因此她很關心下屆高雄市長人選，並推薦陳其邁是最好的市長人選。

總統指出，高雄在謝長廷、陳菊執政下，有很大的轉變，被國際認證是全球宜居城市，而經濟產業發展要靠人才，高雄是全世界最好的宜居城市之一、人才集中的地方。

總統語重心長地指出，一旦選錯人，高雄將錯失發展契機，陳其邁從政歷練豐富，不僅聰明、並有一顆醫師仁慈之心，是不可多得的市長人選。