被罵沒政績 柯嗆︰去查Google

2018-11-05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕電視台昨舉辦首場台北市長選舉辯論會，唯獨台北市長柯文哲缺席，昨整天照跑地方行程、下午還跟親民黨主席宋楚瑜同台幫無黨籍議員站台。對於對手批評沒政績，柯文哲還在辯論會前一天嗆「很無聊」，說只要在Google輸入「柯Ｐ政績懶人包」就有四年施政的整理；柯文哲昨受訪還自曝，懶人包「還是我寫的！」

柯文哲昨早出席電器盃路跑活動，接著前往台北市政府廣場替第六屆國際聽障自由車環台賽起跑揮旗。下午辯論戰開打之際，柯文哲和宋楚瑜同框替親民黨議員候選人洪士奇輔選，柯、宋再前往文山區參加無黨籍台北市議員候選人李慶元競選總部開幕造勢。

柯文哲致詞批評，台灣從廿年前亞洲四小龍之首，如今因藍綠沒必要的內耗而落後，他認為政治只有「對的事情做」、「不對的事情不要做」、「認真做」。

宋楚瑜致詞也表示，美國總統川普前幾天才親自打電話給中國國家主席習近平，盼能把中美之間的經貿問題解決，為的是中國正在舉辦全世界最大的貿易博覽會，川普曉得「民生第一」，希望美國廠商能進到最大的市場，但不幸的是台灣每天搞藍綠。

對於缺席辯論會，柯文哲上午受訪僅說明，每天要做的事情都做不完了。媒體追問，缺席辯論會不會成為其他陣營攻擊焦點？柯文哲回說，這場選舉在學術上可以留下很多研究項目。

對於對手頻頻攻擊沒政績，柯文哲前天在臉書反嗆「覺得很無聊」，只要在Google上key「柯Ｐ政績懶人包」，就有很多這四年台北市政府施政的整理。柯文哲昨受訪也自曝，懶人包「那還是我寫的！」還說自己週一到週五每天早上七點半準時開會，市長室列管了八千八百多個案子，「怎麼會沒有政績？拜託，一定有的啦！」