北市辯論 柯缺席成箭靶

2018-11-05

丁呼籲讓柯落選 去選總統

〔記者鍾泓良、周彥妤／台北報導〕電視台昨辦首場台北市長選舉辯論會，台北市長柯文哲缺席，被其他四位候選人抨擊不適任、禁不起檢驗、膽小鬼。但辯論會前，四人比出競選號次，三號的民進黨台北市長候選人姚文智竟一度誤比四號（柯文哲號次）手勢，辯論時，還花時間批國民黨高雄市長候選人韓國瑜；讓國民黨台北市長候選人丁守中質疑姚打假球，還說「就讓柯文哲落選市長，去選總統瓜分民進黨的票」。

參與ＴＶＢＳ所辦辯論會的候選人包括丁守中、姚文智及無黨籍候選人李錫錕、吳蕚洋。

姚批柯捧出最反動網紅韓國瑜

姚文智批柯文哲施政不佳、「兩岸一家親」言論，並指中國文攻武嚇，今年選舉更嚴重滲透。姚接著表示，柯文哲沒來不談柯，他要談被柯一手捧出來的「台灣最反動網紅」韓國瑜，柯文哲四年耍嘴皮、祭出「學姊陪吃飯」說，韓國瑜有樣學樣講「陪睡招商」，加上電視台吹捧，讓「不要臉的選舉」繼續下去，而丁守中還要和韓國瑜在一起。

丁守中反批，姚文智先前批前總統馬英九，形同找救援投手「馬維拉」挽救民進黨施政不力；姚文智都在批韓國瑜，懷疑民進黨北市選舉是在打假球。

丁守中也指責柯文哲很會做秀不會做事，很會割稻尾攬功、有問題就推給前朝，爭功諉過功夫一流。丁守中並倡議，「就讓柯文哲落選市長，去選總統瓜分民進黨的票」。

姚文智反問丁守中，選舉是在爭取台灣還是中國支持？政見拋關渡濕地蓋環球影城、二二八公園設慰安婦銅像等類似韓國瑜的荒謬政見，「你（丁）打假球？還是做了廿年準備都沒辦法了解台北？」姚文智也表態對台北、上海雙城論壇持開放態度，但質疑丁守中兩岸論述與柯文哲有何不同？為何會自曝與共青團很熟？是否爭取當中國代理人？

丁守中回應說，姚文智完全扭曲他的話，即使要統一，「那也是三民主義統一中國，我是中華民國派」；他支持九二共識，主張兩岸青年應當以友誼友善代替誤解對抗。

會後受訪時，姚文智解釋自己錯比成四號，是當時在想「四號柯文哲都沒來，太可惡了！」但丁守中則酸說，綠營是否已操作「棄姚保丁」。對於姚文智辯論中指控丁拿了婦聯會上百萬元捐款，丁也回應，婦聯會捐了他廿萬元。