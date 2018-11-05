侯︰周勝考做很多市民服務 幫加油打氣

2018-11-05

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜昨天為板橋區市議員候選人周勝考站台，因周勝考捲入遠雄集團開發弊案，被依涉犯貪污治罪條例起訴，遭質疑與侯的警察形象相違背。侯友宜回應說，周勝考為市民做了很多服務，他替周加油打氣。

侯友宜出席周勝考競選總部成立大會，並高舉周的雙手喊「凍蒜」，侯友宜與周勝考進場時，沿途民眾夾道歡迎，短短一百公尺的路走了十分鐘，侯友宜一上台就開玩笑說：「這根本是選市長的規格。」

侯友宜與官司纏身的周勝考同台，被認為違背警察正義形象，侯友宜則表示，議員長期以來在板橋地區為市民做了很多服務，贏得市民尊重，選舉過程他為周勝考加油打氣。

針對蘇貞昌批評侯友宜頻與爭議人物站台，葷素不忌。侯友宜重申，議員在第一線打拚，為市民做很多服務，他替議員加油打氣。

無獨有偶，國民黨立委蔣萬安昨也到場力挺周勝考，蔣萬安表示，三年前他競選立委在地方跑攤時，有賴周勝考照顧、幫忙，俗話說：「吃人一口，還人一斗。」他幫周勝考助選，僅是「吃人一斗，還人一口」，拜託鄉親全力支持周勝考。

侯營回擊蘇︰

有嘴說別人，無嘴說自己

對於蘇貞昌的批評，侯友宜競選總部發言人侯慶莉質疑，蘇「有嘴說別人，無嘴說自己」，其從政生涯重用前內政部政務次長顏萬進、永和區競選總部主委洪一平等人，都是法院認證的貪污犯。此外，前金管會委員林忠正、前交通部長郭瑤琪兩位蘇貞昌的愛將，都因收賄或貪污案分別判處十四年與八年有期徒刑。