侯為涉貪周勝考站台 蘇批葷素不忌

2018-11-05

〔記者李雅雯、陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜昨天為涉貪案被起訴的新北市議員周勝考站台，民進黨新北市長候選人蘇貞昌批評「侯友宜好像葷素不忌」，細數侯到台東幫黑道背景候選人（台東市長張國洲）站台及白狼出席侯的鶯歌聯合競選總部成立大會，事後被抓包還說謊，禁不起檢驗，這樣的候選人能夠主掌四百萬人的市政嗎？

周勝考是新北市第四選區（板橋區）市議員，他捲入遠雄開發弊案，被依涉犯貪污治罪條例等罪起訴；侯友宜昨天上午為其站台助選。

蘇貞昌表示，侯友宜先前到台東去為有黑道背景的候選人站台，還發採訪通知，被媒體抓包後又馬上改口說是偶遇，這是欺騙、切割；侯友宜的鶯歌聯合競選總部成立時，白狼坐在第一排為貴賓，結果被抓包，侯友宜又跟他切割，說不歡迎他來，其他的不勝枚舉；由此可以看出，正如同柯文哲說的，（選舉）真的是照妖鏡，一照就看到，一照就抓包，他認為侯友宜應該要被好好檢驗。

「選舉真的是照妖鏡」

對於侯友宜競選總部發言人侯慶莉質疑蘇貞昌，過去也重用多位貪污犯，根本是「有嘴說別人，無嘴說自己」，蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞回擊說，侯友宜慣性切割再次顯露無遺，侯友宜刻意忽略好同事、昔日市長朱立倫左右手的前副市長許志堅，才因貪污收賄被判刑十年，而另一位好同事、前副市長高宗正退休後接任亞新公司研發長，亞新公司得標案包含一五三億元的淡海輕軌、一六六億元安坑輕軌中的「監造顧問」，及三四○億元的捷運三鶯線統包團隊細部設計顧問，遭外界質疑違反旋轉門條款，「侯友宜的厚友誼到了選舉就切割」。

黃韋鈞說，侯友宜與具黑道背景的人士關係匪淺，已引起社會諸多質疑，但侯每次遇到質疑，就只會躲在發言人後面，從未繳九十九個門牌的房屋稅、用國外圖片造假成台灣燃煤電廠的嚴重污染情形，都是被社會各界檢驗的事實，面對當年偵辦案件是否涉及刑求問題、市政辯論與黑道背景人士同台等議題，都是一貫迴避、閃躲，只會跳針再跳針。