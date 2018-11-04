侯打出神探牌 找李昌鈺鑑定加持

2018-11-04

〔記者何玉華、葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜昨天邀請刑事鑑識專家李昌鈺舉行「世紀神探會」。侯友宜說，「老師這次回來要用鑑識的精神來鑑定我是不是可以當選新北市長？」李舉起侯的手說：「鑑定結果：當選」，台下支持者氣氛沸騰。對於民進黨新北市長候選人蘇貞昌反諷「神探不會刑求」，侯友宜表示，「證據到哪，案子辦到哪」；李昌鈺也說「讓證據說話」。

冤獄刑求爭議「讓證據說話」

李昌鈺表示，這次回台停留不到四天，因為二十四日投票日在美國已安排感恩節活動，所以提前趕回來支持警大學弟侯友宜。他肯定侯一路走來都在「挑戰不可能」，敬業態度非常好、不眠不休偵辦案件，替不能說話的人（死者）講話，以他的鑑識眼光來看，侯絕對夠資格當好市長。

李昌鈺並說，侯友宜給他最深刻的印象是，他以前回國，在北市當隊長的侯晚上就拿著案件卷宗到旅館門口等他；他演講時，侯都坐在第一排勤做筆記，侯在警察局長、署長、警大校長任內，想辦法給經費、送人才到美國深造，台灣才有今天的鑑識科學成績。

對於徐自強冤獄案的刑求爭議，李昌鈺表示，時代在變遷，歷史也在變遷，不能把歷史的過去當作今天；在六○年以前，全世界都是刑訊（刑事偵訊），台灣這幾年因為物證科學的發展，才能改得這麼好。

侯友宜重申，他當年在台北市刑大，支援內湖警分局，並未看過徐自強也沒有參與偵訊，徐是隔了九個多月才投案，徐投案的時候也由內湖警分局負責，他並沒有偵訊過徐，何來刑求？

對於蘇貞昌批評「不斷消費深澳」，侯友宜回應，中央政府宣布停建深澳電廠是一回事，身為新北市長候選人一定要表態，蘇貞昌至今未對深澳燃煤電廠、是否核發燃煤許可表態，缺乏新北市長該有的高度，未來如何保護人民健康、維護環境生態？他非常遺憾。