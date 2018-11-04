入腦入心 中國輿論戰升級

2018-11-04

記者蘇永耀／特稿

中國極盡手段對台統戰，自五○年代兩岸對峙時即已開展，但早年受限科技能力及技術水平，主要透過廣播進行「心戰喊話」，台灣也以此反制，雙方還曾互投心戰傳單。

在冷戰格局下，兩岸長達四十年處於隔絕年代，中國當時的統戰模式也相當侷限。首先，無論是聽到或看到的，都能很清楚辨識是來自「匪區」，加上台灣的反共宣傳及戒嚴體制，也鞏固了敵友二分意識。

九○年代隨著台灣內部自由化、民主化，以及對中國逐漸交流，中國滲透手段趨於多重，尤其兩岸政治體制愈顯分殊，台灣朝向開放，中國則更緊縮，敵暗我明下，北京更容易在台鋪管埋線搞統戰。

二○○四年中國領導人胡錦濤要求「中央人民廣播電台」對台廣播，要做到「入島、入戶、入腦」。事實上，不僅廣播，包括各類戲劇、言論等的輸入，藉此影響台灣的輿論走向，這同時看出北京因應台海情勢變化所擬的統戰方向，利用台灣的民主開放，傳送大量的中國資訊。

然而，這類的統戰手段辨識度仍高，台灣民眾也多能判斷來自「中國產製」。

隨著網路社會的到臨，各種境內、境外資訊充斥混雜，「心戰喊話」進入「敵我難辨」的階段。有組織性的中國網軍、網路水軍從製造假輿論到生產假消息，以繁體字或使用類同台灣語法亂真，弱化民眾的辨識度並鬆懈心防，利用網路的自由開放，進而打著民主反民主。

台灣民主新挑戰，不在中國資訊的大量充斥，而是真假難辨，從「入腦」升級到「入心」的輿論戰及心理戰，台海情勢看似冷和，實正進行一場無煙硝的網路熱戰。政府現有的因應仍嫌不足，也不夠明快，媒體識讀固然重要，隨著手機等科技產品的普及，網路世界各種使用陷阱與誤區，這樣的全民教育是否也該有同樣的普及程度？