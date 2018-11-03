力挺陳其邁 高雄總工會理事長駁倒戈

2018-11-03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜前晚參加高雄市總工會餐會，被電視媒體影射該會理事長林明章陣前倒戈；林明章昨斥責是惡質選舉操作，但該會副理事長蔡維碧卻強調是林明章邀韓參加，雙方各執一詞。

誰邀韓出席餐會陷羅生門

林明章強調，他與陳其邁是多年好友，陳長期以來捍衛勞工權益，他當然力挺陳，陳其邁今晚在夢時代旁舉行的「勞動者之夜」造勢晚會，他一定到場表達支持。

陳其邁說，選戰進入倒數階段，不希望對手不斷操作所謂「拔樁」而扭曲他人本意，有失高雄人的厚道。

根據TVBS報導，韓國瑜前晚參加高雄市總工會餐會，支持陳其邁的林明章，從頭到尾都沒上台，倒是副理事長蔡維碧上台介紹韓國瑜。對此，林明章一早發表聲明，強調「韓國瑜未獲邀請，即跑到餐會進行惡質選舉操作，本人感到憤怒。」

林明章是高雄市總工會陳其邁後援會的會長，林強調，這場感恩餐會因是臨時起意，陳其邁、韓國瑜都沒邀請，他不認識韓國瑜，前晚之前都沒見過，韓竟帶國民黨議員候選人和媒體前來，顯然要製造有利選情的新聞。

但韓國瑜陣營隨後召開記者會，當天在場的高雄市總工會副理事長蔡維碧（也是國民黨高雄市黨部委員）表示，餐會主人是林明章，若沒邀約，韓國瑜不可能自己跑去，他體諒林的立場不方便，才代勞出面接待。

國民黨高市黨部發言人侯亞寧也說，林明章曾透過前高雄市監理處處長廖金得約他碰面，還說總工會過去挺陳其邁，這次決定挺韓國瑜。侯亞寧並出示LINE對話紀錄，強調林明章曾傳訊給他：「你都不接，而明天之事不確定、我就取消！你認定一定會」；侯亞寧隔天回「我今一大早就告訴廖處長（廖金得），晚上七點，請他轉達」。

但林明章重申沒邀韓國瑜，「那些截圖也沒有韓國瑜三個字，能證明什麼？」其實是廖金得約他和侯亞寧碰面，拜託「選舉時可不可以有個機會給他們」，雙方談不到五分鐘，他說要再考慮就離去，希望韓陣營別亂噴口水。