「又老又窮」改口 韓國瑜：高雄是耀眼珍珠

2018-11-03

〔記者黃建華／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜，過去說高雄「又老又窮」，昨下午訪旗津時首度改口稱高雄是全台灣最耀眼的一顆「珍珠」，「賭場」兩字也不提了；昨晚則在鹽埕區舉辦造勢晚會，強調高雄市民若支持他當選市長，誓言與市民攜手合作找回高雄人昔日的光榮與驕傲。

旗津座談 推免稅區避談賭場

韓國瑜昨天下午由尋求連任的市議員陳美雅、蔡金晏陪同到旗津天后宮上香祈福，韓向旗津居民承諾，若當選市長將推動旗津成為高雄第一個「免稅特區」，帶動旗津觀光和高雄經濟。

但媒體問韓國瑜，是否持續推動開發旗津為「賭場」？韓卻說「今天不談這個！」

韓國瑜和旗津店家代表座談，他說，「若旗津成立免稅區，必有很多觀光客來，而旗津還有很多好玩的地方，就會帶動整個觀光」，但旗津人也要讓觀光客回頭，若成立免稅區，市府也要輔導攤商提升雙語能力，服務品質、品牌也要自我提升，創造雙贏。

撇韓流說 自稱只是個賣菜郎

「打造高雄全台首富」造勢晚會由旗津、鼓山、鹽埕選區尋求連任的國民黨市議員蔡金晏、陳美雅主辦，邀韓國瑜聯合造勢，其他選區的黨籍市議員候選人到場助陣，湧進大批人潮。

韓國瑜致詞表示，四十年前他當兵時，全台第一間百貨公司大新百貨就在鹽埕區，高雄拆船、造船、石化業蓬勃，外縣市都「南漂」高雄找工作，稱許是當年高雄人的驕傲。

韓國瑜說，他要幫高雄人找回當年的光榮，他什麼流都不是，只是個賣菜郎，若高雄人支持他當選市長，他誓言和大家攜手合作，找回昔日的光榮與驕傲，台下支持者高呼「韓國瑜當選！」並揮舞國旗熱烈回應。

曾說高雄「又老又窮」的韓國瑜，昨白天在旗津掃街拜票時說，「高雄是全台灣最耀眼的一顆珍珠、是偉大的巨人，但已經睡了二、三十年，這一次高雄市民覺醒，覺得巨人要站起來，當高雄市民認為這個大巨人要站起來時，我韓國瑜提出的經濟論述就一定會獲得認同，所以我主張經濟高雄一百分、政治高雄○分」。