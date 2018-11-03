即時遏止謠言 立委︰應給NCC緊急處分權

2018-11-03

〔記者彭琬馨／台北報導〕假消息氾濫問題嚴重，民進黨立委蔡適應受訪時建議，應授予如國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）之行政機關，擁有緊急處分權，在假消息出現的第一時間就能有效遏止傳播，第二步才是追究傳播者的法律責任；民進黨立委賴瑞隆則說，假消息大多涉及跨國間的操作，應積極思考如何與國際建立共同打擊傳播者的方式。

蔡適應表示，管制假消息最重要的是阻止不實資訊持續流通，才能有效阻止假消息在社會上帶來的恐慌或其他問題；目前針對影響重大的假消息，應考慮授予行政機關緊急處分權，之後才再進一步的追究法律責任。

與國際建立打擊假消息管道

針對政府是否需針對假消息修法因應，賴瑞隆受訪時說，中國對台灣有統戰意圖，近期透過內容農場製造假消息、再由國內特定媒體散播的方式已引起國安危機，政府應正視如何解決此問題；賴強調，台灣應該與國際建立共同打擊假消息的管道，以跨國合作有效確保傳播假消息的人能被繩之以法。他表示，目前國內已有部分法規足以因應，如ＮＣＣ可透過罰款來阻止假消息傳播。

國民黨立委李彥秀則批評，政府有許多訊息澄清平台，應該利用現有的資訊平台，把正確訊息釋出，而不是用立法方式僭越言論自由；李強調，立法禁止訊息傳播，很多涉及立法者的價值判斷，一旦立法通過，會是言論自由的倒退。