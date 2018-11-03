反制假消息 政院不排除設跨部會小組

2018-11-03

〔記者李欣芳／台北報導〕網路假訊息氾濫衝擊台灣社會，行政院正由政務委員羅秉成召集跨部會研商因應與解決之道，對於是否進一步修法規範假訊息或假新聞，因有不同意見的評估，跨部會的研商迄今沒有定論，不過，行政院未來不排除設立跨部會工作小組，處理與因應假訊息，前提則是不會打壓言論自由。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，不少民進黨立委都希望政府趕快對反制假訊息有具體因應之道，對此，政院內部仍在研議中，在行政作為上，行政院未來不排除設立跨部會工作小組來因應與處理假訊息。

不會打壓言論自由

Kolas說，政府的行政作為是在不會打壓言論自由與不打壓新聞自由的前提下來思考，即便未來研商的結論沒有要設跨部會工作小組，也會以不同形式的作為來反制假訊息。

據悉，行政院這段期間由羅秉成邀集法務部、國安單位與通傳會等相關機關研商對策，參考各國規範假訊息的立法與處理經驗，但截至目前仍在分析與盤點，知情官員表示，政府是先參考國外的處理經驗，但台灣有中國發動假訊息的國安問題，面對的情勢較為複雜。

至於是否立專法或修法規範，官員指出，內部有不同意見的評估，有官員贊成修法，但政務委員唐鳳主張以「數位通訊傳播法」來處理即可。

對於境外勢力發動的不實訊息，總統府發言人黃重諺說，網路謠言、假新聞的氾濫，確實是當前各國在公共治理與社會穩定上的高風險因素，從錯誤的健康訊息、迷信到不實的公共事務謠言，乃至於以干預他國內政、選舉為目的的跨國性假訊息攻擊，各個層面的錯假資訊，相當程度衝擊社會間的彼此信任，緊急狀況時也可能帶來嚴重的安全危機。

將加強跨國合作

黃重諺說，誠如總統的國慶談話，針對系統性、來自特定國家背景的假消息傳播，我們會加強跨國合作，不僅僅是交流經驗，未來更要建立查核和通報機制，共同因應這些假消息對各國的社會穩定，所帶來的破壞和衝擊。