美德日設專法 對抗假消息

2018-11-03

有的國家還設專責機構處理

〔記者彭琬馨／台北報導〕假消息氾濫，衝擊國安與社會安定，不只台灣要研擬因應措施，主要民主國家更早已制定專法規範假消息流竄，包含美國、德國、日本等國，均已設立專法或訂有相關法規，以應對假消息，法國、歐盟也在研推專法，美、德則另設有專責機構處理假消息議題。

美成立全球作戰中心

假消息問題在美國已被認定為可能影響大選結果。為反制國外惡意宣傳、操作輿論，美國前總統歐巴馬卸任前簽署「反外國宣傳與造謠法案」，幫助美國與盟國反制來自俄羅斯、中國等外國政府的政治宣傳，該法案授權聯邦政府，兩年內撥款一．六億美元成立跨部會的「全球作戰中心」反制外國政治宣傳，並且規劃培訓各地記者，與非政府組織、民間社團、智庫與學者專家等合作，共同對抗假新聞。

另一對假消息嚴加管控的則是德國。德國在去年六月底通過「社交網路強制法（Network Enforcement Law）」，法案規定，擁有超過二百萬德國人註冊的大型社群網站，如Facebook、Twitter、YouTube等，必須在接受到使用者通報後廿四小時內，撤除明顯違反德國刑法的仇恨言論，至於對假新聞或是較不明顯、有爭議的仇恨言論，社群媒體公司有七天的時間可以決定是否要移除該貼文。若未遵守罰款最高可能達五千萬歐元（約十六億台幣）。此外，德國公共電視提供事實查核機制。

地理位置鄰近俄羅斯的歐盟，為避免俄羅斯在社群媒體上散布可能影響歐盟政治立場的言論，自去年開始就假新聞現象徵詢民眾意見，目標是確定現有法律及臉書、推特等媒體的自我審查機制，是否足以抵擋「假新聞」。

日本二○○一年頒布的「網路服務提供者責任限制法」，則以規範媒體自律為主。

歐盟也徵詢學者專家意見就此議題提出意見，可能針對「不實資訊處理準則」進行修法，預定今年底前報告相關準則的制定進度。

法國則在研推「打擊網路假訊息法案」，主要針對選前三個月，政黨或候選人可向司法機關舉報「虛假或不實的網路資訊」，且法官應在四十八小時內決定是否下令要求社群平台業者配合、封鎖內容。