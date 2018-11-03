蔡總統︰人民臉書不會受監控

2018-11-03

我領導的政府 不會違法限制國民自由

〔記者李欣芳、施曉光／台北報導〕國安局長彭勝竹前天在立法院答詢時證實，國安局有針對臉書等公開網路社群進行情蒐，內容包括詆毀國家元首等影響國安情資，不過國安局隨即澄清並無針對性監控追蹤，因引發爭議，蔡英文總統昨在臉書宣示，在自己臉書上公開發表意見，誰都無權干涉，更不會受到監控，「我領導的政府，不會違法限制國民的自由，過去諸如監聽國會的濫權作為，也不容許再發生！」

境外不實訊息威脅民主 國安單位須採因應措施

蔡總統表示，至於因應境外勢力藉「不實訊息」介入我國內部事務、干擾國家民主法治有效運作等威脅，國安單位也需要採取必要的因應措施。面對新時代的多元資訊傳播管道，世界各個民主國家的國安部門，都正在做同樣的努力。

府方人士表示，蔡總統臉書發表談話最主要的目的，在於特定媒體刻意以聳動標題誤導國安局在國會備詢談話，將國安局因應境外不實訊息的作為，指為政府在監控人民臉書。

蔡總統在臉書表示，民主台灣不可能、也不允許走回過去的黨國戒嚴時期，她的臉書就是最好的例子。「在我的臉書，每天都有各式各樣的公開留言。有鼓勵、有批評，也有對公共議題的自由討論。不論是我們的國民、世界各地的網友、或是翻牆過來的朋友，我都一樣歡迎。因為這就是民主台灣的縮影」。

總統表示，民主、自由的生活風格，是台灣人民歷經辛苦，才爭取到的果實。人民投票選出總統、監督政府施政，都是憲法保障的基本權利。同樣地，在自己臉書上公開發表意見，誰都無權干涉，更不會受到監控。每個人言責自負，國家已有法律規範。

總統強調，她領導的政府，不會違法限制國民的自由，過去諸如監聽國會的濫權作為，也不容許再發生；「民主自由，就是台灣價值，我們會用盡全力來捍衛」。

不過，國民黨發言人洪孟楷批國安局「拍馬屁」，還坦承把詆毀蔡英文的言論當成是蒐集目標，洪說，國安局做此動作並無任何法源依據，僅憑國安問題就無限上綱，要監控全台灣人民網路使用，根本是民主大退步，製造寒蟬效應。

國安局︰未監控個人、社群 也未找網路業者「喝咖啡」

國安局則再度澄清，國安局是依權責統合各國安單位，針對中共及境外敵對勢力散布足以影響我國家安全或利益、危害社會安定等資訊，即時通報政府權責機關機先應處；並無針對個人、社群團體進行針對性監控。

至於國民黨立委指政府部門一、二個月前找網路平台業者「喝咖啡 」一事，國安局也澄清絕無此行為，強調相關任務執行以不逾越法律賦予權責，且絕對不侵害人民基本人權與言論自由為最高指導原則。