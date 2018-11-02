「折翼」鳳凰重生 修復參賽奪金

2018-11-02

〔記者陳宜加、姚介修／台北報導〕浴火重生還奪金！鳳凰折翼事件有了最圓滿結局。

日前機場安檢 作品遭重放毀損

烘焙選手倪藝蔆製作拉糖作品「浴火鳳凰」赴南韓參賽，日前在機場安檢時遭放置不當而毀損，她當場落淚感嘆心血瞬間全無。所幸作品藉由拉糖老師跨海指導、還向香港選手借到材料而緊急修復，昨日更奪得金牌，她也不計前嫌，感謝航警等各界幫忙，「獲得拉糖生涯中第一金，感謝大家。」

倪藝蔆十月卅日攜帶拉糖作品「浴火鳳凰」，放在壓克力透明箱，要出國參加「KWFC韓國釜山國際大賽」，不料在桃園機場通關安檢時，航警將作品重放在地而造成尾翼破損，她當場落淚「沒日沒夜的心血瞬間全無」；最後航警賠償兩萬元，雙方和解。

秉持運動家精神 提著「殘鳥」赴韓

事情傳開，許多親朋及網友幫她喊冤並打氣。而她秉持運動家精神、不輕言放棄，還是帶著折翼鳳凰，改搭華航稍晚班機出賽；她更自我勉勵，「提著殘缺的鳥去參賽，能否修補就聽天由命；也勉勵自己要有運動家精神、雖敗猶榮。」

倪的拉糖老師賴彥汶受訪指出，她將受損作品帶到韓國後，除老師視訊指導，幸運碰到香港選手願出借相同愛素糖材料，在比賽前夕修好尾翼，趕上參賽。

喜獲拉糖第一金 感謝各界幫忙

更令人興奮的是，作品昨在大賽拉糖項目讓人驚艷、一舉奪金。倪藝蔆在臉書發文「再次感謝航警局及華航幫忙，還有大家支持。讓我拉糖生涯中得到第一面金牌，感謝大家。」