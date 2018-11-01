2女運3000萬 連車帶錢被搶

2018-11-01

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北街頭發生三千萬元現金大劫案！兩名女子前晚開車運送疑似地下匯兌的三千萬元現金，鄧姓女駕駛行經北市中坡北路時下車買消夜，疑遭一路尾隨的兩名男子衝上車，持刀把坐在副駕駛座的王姓女子逼下車，連車帶錢劫走；警方漏夜追查，迄昨晚逮捕四嫌，追回兩百八十萬元現金，正追查幕後主使及剩餘鉅款下落。

女稱受委託 運送現金

據悉，兩女被搶後情緒激動，皆稱只是受人之託才運送現金，錢是要拿去給朋友開銀樓的，但對受誰所託？錢要給誰？她們低調不願說明。警方研判內情不單純，雙盜如何得知兩女的「秘密行動」、為何由兩女押送、遭劫現金總數是多少、有無可能內神通外鬼等，案情諸多疑點有待釐清。

警方調查，兩名刀匪前晚八時見鄧女下車走離，分從駕駛座及後門開門上車，喝斥王女「馬上下車」，王一度不從，後座男子取刀抵住她，才嚇得配合下車，雙盜駕車加速而去。

警逮4嫌 查幕後主使

警方獲報調閱監視器追查，發現歹徒將車開至忠孝東路五段附近棄置路邊，搭上在後接應的ＢＭＷ轎車離去，警方趕往現場，在棄置路邊的車內起出歹徒疑為了短時間逃離、忙亂中不小心留下的兩百萬現金。

4男是泊車弟 追回280萬

警方續追發現，ＢＭＷ轎車先開到基隆，再轉回北市大同區太原路，停在一棟大樓地下停車場，警方在ＢＭＷ車內也找到部分現金，並循線在附近旅館逮捕汪姓、李姓兩嫌，在他們身上起獲八十萬元，接著再逮捕王姓、彭姓男子。汪、李兩嫌否認犯行，王辯稱只負責開車，彭辯稱是到旅館找人，檢警認為四嫌供詞均避重就輕，進一步偵訊中；四男均二十四歲，彼此熟識，平日工作是泊車小弟。

警方懷疑，該筆鉅款可能是「見不得光」的黑錢，不排除來自詐騙、貪污、販毒或簽賭金等，打算利用地下匯兌洗錢出境，全案也可能是黑吃黑劫財案。