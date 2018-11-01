焦點評論》學習先進者

2018-11-01

記者鄒景雯／特稿

利用社群媒體進行假消息作戰，對於台灣來說，這是一場前所未有的大規模戰役，對於世界來說，這場戰役早就已經提前開打了至少兩年。後進的我們針對因應之道如果束手無策，應該看看先進國家他們是怎麼處理的，一比就會發現台灣的相關法規落後、主管機關權責不清，根本讓外部敵對勢力在進入台灣時，如入無人之境。

如何有效管理惡意的散佈不實訊息，以維護傳播環境的真實與專業品質，近來國人在討論此一問題時，總會遇到必須避免言論自由受到箝制的斟酌，事實上，從主要民主國家過去這段時間緊急應變的經驗可知，此等涉及國家安全與社會安定的類戰爭行為，再怎麼強調媒體自律、民間他律，政府仍然必須在法律完備與事權明確上，負起最主要的責任，關鍵在對造是以國家之力為之，完全不是正常言論自由的範疇，例如俄羅斯對於美國、法國與德國大選的介入，又如中國現在對於台灣、美國期中選舉的破壞。台灣豈可以書生閉門之見，束手就擒、任人宰割。

以自由度被視為優於台灣的美國來說，他們是在二○一六年總統大選前，首度領教到境外勢力大規模透過社群網站影響民意的威力，美國隨即制定了「反外國宣傳與造謠法案」，根據這項聯邦法律，國務院得以召集國防部、國際開發署、廣播理事會及情報單位，組成「全球作戰中心」，全面對抗來自外國政府的政治宣傳與假消息，同時透過「煽動叛亂法」，將散播不實重大訊息的行為予以定罪化。

德國同樣不落人後，在體察新媒體對民主生活帶來新的挑戰，非老舊法令足以規範時，「社群網路強制法」在今年元旦應時生效，這個立法賦予了社群平台管理的責任，明文規定當社群平台收到公然違法的假消息時，經營的業者必須在二十四小時之內刪除或封鎖相關訊息，否則政府將給予高額罰款的處分。不僅如此，甚至歐盟也有指導性作為，歐盟執委會即建議制定全歐盟的作業準則，以及歐盟境內網路業者應該採取的措施，由各成員國據以制定國內法，來防範國內網路爭議訊息的流傳。

今年以來，來自境外、主要當然是中國的計畫性訊息攻擊，已經赤裸裸地到猶如蝗蟲過境、遮天蔽日的境地，投國內各類媒體追逐點閱率、營造業績之所好，錯假訊息幾乎可在瞬間以倍數轉貼，在扭曲真相、擴大對立上造成強大的殺傷力；但是我們現有的媒體規範是早就過時的廣電三法，其中對於社群媒體的認識盡付闕如，更侈言管理；若要論主管機關，ＮＣＣ是通訊、傳播的主事單位，但是包括諸如臉書、谷歌、LINE等等新媒體，到底歸誰查察，彷彿處於三不管地帶，這是大家今天看到受害者只能循司法途徑提告，往往緩不濟急、陷入被動的主要原因。

怎麼解除困境？首先，當然要針對趕不上時代變化的法律進行立法、修法，完善網路治理規範；其次，以台灣的情況，雖然沒有設置「全球作戰中心」的必要，但是整合跨部會的能量，組成中央政府層級的打擊假消息任務編組，則是迫在眉睫。這不只是選舉公平的問題，也是治國威信的挑戰，更是國家主權的捍衛，非築起防禦工事不可。