吳敦義：高雄也贏 就能翻天覆地

2018-11-01

〔記者施曉光／台北報導〕選戰進入最後階段，國民黨對勝選愈趨樂觀，國民黨主席吳敦義昨在中常會上指出，除了新北市的「保命之戰」，拿下台中市、彰化縣是「勝負關鍵」，再贏高雄市就能達到「翻天覆地」的效果。

「新北保命之戰 中彰勝負關鍵」

國民黨發言人洪孟楷轉述指出，台北市長候選人丁守中已拿下十一月十一日的凱道使用權，吳敦義會中特別提及當天要舉行「六都」共同造勢。

據洪孟楷轉述，吳敦義表示，國民黨的戰略十分清楚，除新北市的「保命之戰」，台中市、彰化縣如果能贏，就是「勝負關鍵」，如果高雄市也可以贏，就能達到「翻天覆地」的效果。吳敦義並認為「目前看起來都大有可為」，「首都之戰」的台北市也非常重要，因此十一日要共同造勢。

吳敦義還在中常會指示一起腦力激盪，預想對手可能的「奧步十八招」，搶先在網路上披露，藉此遏阻、預防。

國民黨發言人洪孟楷轉述，吳敦義也要求立法院國民黨團一定要去中選會確認今年的開計票過程，包括亮票、報票、計票，絕對不能便宜行事，一定要中選會比照以往作法。

國民黨副主席兼秘書長曾永權指出，黨中央除將成立「緊急應變小組」，五日還要成立律師團，將有十名律師義務幫忙，針對各種選舉奧步提供建議與訴訟攻防。