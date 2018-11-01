蘇貞昌再批侯友宜：玩法的人如何執法

2018-11-01

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌前天表示，「若是現在，不會再用侯友宜當警政署長」，他昨天再批評說，當初沒想到侯友宜鑽法律漏洞、區隔房屋門牌來逃避房屋稅，玩法的人如何執法？時間若是拉回現在「一定不會用他（侯）！」

蘇貞昌表示，光看一個過去曾經共事的人，參選以來的酸言酸語跟閃躲的態度，可見人格仍需選舉的檢驗，他當行政院長時推動清廉，要求閣員要申報財產並信託，但當時沒想到警政署長，當年若也讓警政署長申報財產的話，就可知道原來侯友宜有那麼大的房子、每年收租超過兩千萬元，就可檢驗操守和財產，也可看出侯友宜鑽法律漏洞，利用稅法規定「房屋面積小於十坪不用繳房屋稅」的美意，用來區隔九十九塊門牌而不用繳房屋稅，「不繳稅又玩法的人，怎麼可以執法？」

媒體問蘇貞昌，會不會為了當年提攜侯友宜而後悔？蘇貞昌說，不會後悔，因侯友宜有治安專長和警政統領的能力，但要做四百萬人的市長，必須有學養、創意、溝通各方面能力和論述，向中央爭取經費跟建設，這和做一個奉命行事的人不同。

蘇辦：警政署長財報不用上網

對於侯友宜反擊「老縣長以前不是這樣講我，對我都讚不絕口」；蘇貞昌表示，自己很公道，好的就講好，侯做不好的地方，當年也對侯指點很多，侯無法突破的困難，他也協調各部會幫忙排除，所以侯友宜後來每年都會拜訪他表達謝意，如今看侯友宜選舉表現，「唉！這些都不用再提了。」

蘇貞昌的發言人黃韋鈞補充說，蘇任行政院長時，要求部會閣員申報財產並進行信託，警政署長因申報財產不用上網公告，所以外界不易得知侯的財產真正用途，侯友宜的文大宿舍九十九塊門牌，直到擔任副市長時，因財產申報、依法上網公告才受到外界檢驗。