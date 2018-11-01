柯聲援婦聯會 本土社團要他退選

2018-11-01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台北市長柯文哲日前聲援婦聯會的說法，引發外界批評。本土社團昨天召開記者會，台灣社社長張葉森表示，四年前為了改變台灣、台北，有個「柯素人」給大家希望，但是四年來，柯素人變成柯萊爾（liar，騙子之意），他的所作所為是利用民主做反民主，重回威權，柯文哲應退選。

張葉森表示，柯文哲竟敢嗆聲轉型正義，還聲援婦聯會，引起社會譁然，後來他感到失言，但也沒真誠的道歉。

利用民主做反民主

張葉森舉例，柯文哲不顧中國威脅打壓，跑去上海談「兩岸一家親」，甚至忘記台灣主權，前陣子又說台灣是美國總統川普架上的商品。還讓中國的五星旗在台北飛揚。

公投盟總召蔡丁貴說，柯文哲各種言論作法，都不夠格當台灣首都的市長，如果讓柯文哲繼續當首都市長，將為台北市與台灣帶來悲慘的命運。

蔡丁貴認為，柯文哲是一個投機取巧的騙子，表面上看起來聰明，但其實只是黨國體制的新代言人，因為中國共產黨已經找不到國民黨內有可以用的人。

北社社長李川信表示，四年來柯文哲的言論都反映了他反人權、反民主、反自由的立場，這些話符合中國統治當局的需求，透過台灣內部民主摧毀台灣民主價值。呼籲台北市民，要看清楚這種反民主的逆流對台灣帶來的傷害。