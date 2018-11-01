齊柏林墜機調查 疑飛行員過勞

2018-11-01

〔記者陳宜加／台北報導〕《看見台灣》導演齊柏林不幸於凌天航空B-31118事故中喪生，事隔近一年半，飛安會昨終公布最終調查報告，指出事故發生屬於綜合因素，包括駕駛員血液中存在抗組織胺、飛行時間偏長、低空山區飛行等，研判駕駛可能處於疲勞狀態。

齊柏林去年六月十日搭乘凌天B-31118直升機，執行阿布電影公司在南部與花東地區空拍作業，卻不幸墜落在花蓮豐濱鄉協進農場，航機起火焚毀，包括直升機駕駛、齊柏林與一名空拍助理三人死亡。

飛安會執行長官文霖說明，根據天氣模擬結果，當時事故區域為上升氣流，排除山谷可能出現下沉氣流、影響直升機飛行的因素。另發動機並未發現失效，事故也排除空中起火或撞及附近地物。不過，直升機上沒有黑盒子或座艙語音通話紀錄器，加上飛行高度低於三千公尺而沒有雷達資料、機上攝影機也遭燒毀，提高調查難度。

飛安會報告指出，調查結果顯示，直升機事發前高度低於五百呎，下滑角度約廿五度，且異常下降率達每分鐘一六○○呎，終因高度過低，可能改正不及而墜毀。

飛安會認為，事故發生屬綜合原因，駕駛血液中存在抗組織胺、藥物濃度廿四ng/mL，超過國際研究認定易產生嗜睡或肌肉疲勞的標準值十七ng/mL；另外，偏長的飛航時間、直升機長時間震動、低空山區飛行、夏日高溫環境等，均可能造成駕駛疲勞，但缺乏直接證據。

飛安會調查也發現，凌天航空雖規定，飛航駕駛員連續廿四小時內飛航時間不得超過六小時，但工作日誌紀錄工時與實際執勤時間有異，且事發前一天，駕駛連續廿四小時內飛航七小時卅五分，並兼任任務領隊、增加工作負擔，加上臨時變更工作內容，造成風險。

飛安會調查，事發前直升機高度急降至五八○呎，最後十．六秒更離地面僅約二八五呎、不到一○○公尺。

官文霖指出，一般直升機降落下降率落於每分鐘三百至七百呎間，但事故直升機墜毀至少前卅一．六秒已發現異常，當時下降率達每分鐘一六○○呎、約四八八公尺；最後更達每分鐘一六八○呎急降。官文霖坦言，即使直升機以一○○％的最大馬力上拉，僅能抵銷一三○○呎動力，也就是說，事發前半分鐘已無力挽救。