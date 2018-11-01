罰外包商不罰北捷 李明彥控市府包庇到底

2018-11-01

〔記者黃建豪、鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕台北市勞動局長賴香伶昨遭男子李明彥攻擊，李嫌在臉書的訴求是針對台北捷運公司外包清潔廠商壓榨清潔工權益。北市勞動局說明，李曾多次投訴，該局「每投必回」，涉及違法情事均會派員勞檢，若違法都會開罰；但勞基法只能對派遣公司開罰，罰不到要派公司（如北捷），因而引發李明彥不滿。

台北市議員王威中去年六月就召開記者會，指北捷外包的清潔廠商，侵吞外包清潔工特休假與年資長達七年。李明彥以清潔工代表身分出席，指控北捷公司每兩年重新招標一次的清潔案，七年來表面上換過三家不同廠商，背後卻都是同一個集團，每換一次廠商，就會逼迫清潔工簽署自願離職書，但無論簽或不簽，都領不到資遣費。

勞動局當時回應，承包商與清潔工屬勞務承攬性質，一旦更換公司，特休假與年資確實無法累計，勞基法不夠完備，必須靠修法改善。

李明彥當時也指控，北捷外包廠商之一的「寶島久麗」，惡性倒閉私吞勞工上百萬元的六％勞工退休金，北捷公司卻不肯依契約扣押保證金；而「萬成航空」、「森煇環保」等廠商，目前仍共同接手同線標案，李也指控是靠著柯市府包庇到底。

勞動局勞檢發現後，萬成航空、森煇環保都沒依規定給予勞工特休假及未休假的工資，確實違反勞基法第卅八條及第卅九條，並已扣除標案保證金；至於寶島久麗因已倒閉，無法實施勞檢。但李男對勞動局裁處結果並不滿意，仍質疑北捷公司、勞動局甚至柯文哲共同包庇廠商。

北捷公司昨強調，公司重視勞動權益，外包廠商依契約須符合勞基法令，廠商如違勞基法，將依契約處理並通報勞動主管機關，北捷譴責暴力行為。