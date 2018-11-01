襲擊賴香伶／李明彥曾硬闖勞動部 恐嚇勞團／熱中爭取勞工權益 曾在賴臉書留言恐嚇殺柯文哲被判刑

2018-11-01

〔記者黃建豪、廖千瑩、溫于德／綜合報導〕襲擊台北市勞動局長賴香伶的李明彥，熱中替基層勞工爭取權益，兩年前曾想硬衝勞動部辦公室，被好幾名保警擋住，事後勞動部特別申請禁制令，禁止他進入。當年也發陳情函給所有部會跟外包勞務相關處理單位，揚言要傷害這些單位的長官。曾協助李明彥控訴中油假派遣真僱用的勞團表示，李明彥不屬於任何勞團，也不接受別人說明，還曾恐嚇許多勞團。

高度關心北捷、中油、聯醫外包勞務

李明彥曾擔任中油加油站外包廠商員工，從李男臉書上的自拍照片觀察，目前疑似是在工地打工。他高度關心台北捷運公司、中油公司、聯合醫院等外包勞務議題。

勞動部官員表示，李男幾年前常來勞部陳情，主要是為了中油案，主張中油應自僱員工，不應該外包。勞動部請經濟部、中油一級主管直接跟他談，此案也結案了。

至於北捷案，他從去年四月起，開始在網路社群公開追蹤此案，去年六月與台北市議員王威中共同召開記者會，批北捷外包清潔工遭壓榨。王威中指出，去年接獲陳情，召開記者會當天才接觸李，李說是替清潔工朋友出面。

在這之前，李男就曾赴台北市勞動局檢舉三、四十次，期間多次向賴香伶本人陳情，在臉書抨擊「賴香伶是吃案的工運敗類蟑螂」，更在賴臉書留言恐嚇「我要拿刀殺柯文哲」、「執行國家暴力敢來拘提便殺誰」、「再來我要宣告殺法官」、「等著我去勞動局殺公務員」等語，遭移送法辦。

李男到案後解釋，因曾替受害勞工檢舉官員勞檢作假、卻遭吃案，後再向司法機關告發官員瀆職、仍遭無視，覺得行政、司法體系迫害，才會用這種方式挑戰司法。至於為何會寫到「殺」這個字眼，李強調，是為表達遭迫害心情。法官認為李的行為已達恐嚇公眾程度，今年八月初依恐嚇公眾罪判刑兩個月，得易科罰金六萬元，全案仍可上訴。

從李男臉書發現，他因遭到警方關注，曾想提告中山第二分局及東社派出所員警「妨害自由」未果，而批評「台灣警察作奸犯科，無法無天」。

昨天攻擊賴香伶後，李男臉書湧入大量網友，譴責其暴力行為。勞團成員表示，無論如何，拿鋼筋毆傷別人就是不對，譴責暴力行為。