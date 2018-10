2018-10-31

厲馥華 才告陳清治背信

〔記者黃捷、王憶紅/台北報導〕有行銷女王稱號的名媛厲馥華,與萬海航運集團總裁陳清治爆經營糾紛,她今年九月至北檢提告,聲淚俱下指控陳背信,昨她出面加碼爆料遭陳男多次性騷擾,陳不僅傳訊求看「國王的新衣」,暗示想看她裸體,兩人出差英國時還要脅「脫衣陪睡」,讓她感覺很不堪。

陳回應 「她又在說謊」

萬海航運總裁陳清治昨回應,「她又在說謊,過去十八個月我才見過她一次!如果我想要她,我應該更經常地見到她」。

厲馥華指控,她二○一五年起跟陳合夥到英國開發房地產,原商定陳出錢、她出力,未料公司賺錢後,兩人某次到英國出差,陳突然把她叫進旅館房間,拿出一千萬英鎊借貸協議逼她簽署,並說「妳有兩個選擇,一個是妳不簽,我就不再投資,讓妳房子蓋不好爛尾挨告,身敗名裂,另外一個是,妳現在立刻脫衣服陪我睡覺」,她沒有辦法只好簽名。

厲控出差英國 被要脅脫衣

厲馥華說,陳曾經一天打三十多通電話,讓她壓力很大,還常用微信問她「Can I see your new clothes?(我能看妳的新衣嗎?)」她一開始聽不懂,陳接著說「國王的新衣妳懂不懂」,她才意會是要看她裸體。

厲女說,陳慣用五步驟行騙商場,從欣賞才華、出資合作、前期放手經營、獲利後介入干涉,最後奪取或訴訟,她之前的受害人包括二○○四年跳樓身亡的「越南王」丁善理,前「群星會」女星盧文韻也與陳在香港有官司糾紛,陳目前正對另名廣州張姓女台商下手。

厲女還拿出兩人去年三月對話截圖,陳說:「妳同意作我的女朋友,請讓我覺得年青(輕)。我才要幫助妳…」但厲認為陳大她廿五歲,又有很好的太太,只能回訊「…愛一個人不一定是要身體來表示,意念的關愛更為重要…」。

陳清治說,「她再次撒謊,貸款協議已送交上海,以便她簽署香港公司董事。我永遠不會借給她一千萬英鎊。她沒有那種信用借款。」