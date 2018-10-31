司法話題》耍官僚！少年法庭拒發「同行書」 少女淪性奴

2018-10-31

〔記者林嘉東、吳政峰／台北報導〕監察委員林雅鋒去年完成少年案件調查報告，認為檢警常把少年與成年共犯案件併辦，以犯罪嫌疑人身分簽發拘票拘提少年到案，未採取去刑事化措施，明顯對少年保護不周，此外，少年法庭明明有少年事件「先議權」，卻常拒絕警方聲請「同行書」（類似拘票），致警方無法及時介入少年事件，要求司法院等單位檢討，而此報告已公布一年半，但卻形同「狗吠火車」，少年法庭依然故我，此官僚化的後果是間接導致一名少女染上毒癮，另一名少女淪為性奴。

監院報告認定少事法程序不明 少年移送法庭前明顯保護不足

林雅鋒去年四月指出，「少年事件處理法」雖然規定少年法庭對少年事件有先議權（即少年犯罪原則上應由少年法庭處理），但法條對於移送到法庭前的程序不明，造成該階段的保護真空，更誇張的是，各少年法庭僅依照司法院二○○三年三月三日第一期業務研討會結論，就拒絕警方對非行少年同行書（類似拘票）的聲請。

實務上，司法警察為了辦案需求，常把少年和成年共犯包裹成一案，報請檢察官偵辦，再由檢察官簽發拘票，拘提涉案少年到案，透過此刑事程序來處理，林雅鋒認為根本無法保護少年。

少年法庭不但鮮少核發警方聲請的同行書，案件移送到法庭前，也幾乎不主動偵辦，保護形同失能，基隆就有一名翹家的劉姓女高中生與林姓毒販同居，警方費盡千辛萬苦找到她，向少年法庭聲請同行書卻遭拒，事後劉女染上毒癮，其母悲嘆：「別人的囝仔死祙了！（意指：別人的小孩死不完）」

有一車手團成員均未成年，車手頭偷拍女友裸照，逼迫嘿咻當性奴，警方獲報後趕緊向少庭聲請同行書，但法官卻以「少年事件在警方調查中，尚未移送法院」為由拒絕。

地院庭長：可函送少年法庭 再由法官指揮辦案

基隆地院庭長王福康指出，少年法庭法官為保護少年，避免被鄰居指指點點，在准駁同行書時會比較慎重；他說，一般在偵查中的案件，若沒有很強的犯罪事證，法官不會核准同行書，但並非一定要取得同行書才能辦案，檢警也可以將案件函送給少年法庭，由法官來指揮偵辦，「不能只要案件辦不成就（把責任）推給法院」！

此外，監委的報告則產生寒蟬效應，基隆檢警最近偵辦一起詐欺案，發現詐騙集團車手頭是名少年，檢察官原想以少年的共犯為成年人，簽拘票將少年拘回來偵辦，但想起監委林雅鋒的意見書，怕被約談，只好改請警方向少年法庭聲請同行書，想不到少年法庭竟以「於法無據」駁回。