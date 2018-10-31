中國紅海濫攻 引爆全球雙D慘業

2018-10-31

〔編譯盧永山／綜合報導〕繼中國面板產能過剩造成價格下跌後，南韓分析師表示，中國晶片業者爭相擴產，預計也將導致記憶晶片價格快速下滑，形成一大泡沫。

根據中媒報導，受到產能供過於求、價格下跌影響，中國面板產業已提前過冬，包括京東方科技、天馬微電子、維信諾等三家面板業者，今年前三季淨利潤都較去年同期下滑。儘管如此，三家業者仍持續擴產。市調業者群智諮詢（Sigmaintell）預估，第四季液晶電視面板供給較需求多七．三％，面板價格將向下修正。

而隨著全球兩大記憶晶片製造商南韓三星電子和ＳＫ海力士，宣布將砸下約六百億美元擴產，使得全球記憶晶片供應量大增後，中國晶片業者也快速擴張，加上中國政府積極扶植半導體產業，預計將使全球矽晶圓產能激增。國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）指出，二○二一年全球矽晶圓出貨量將增至創紀錄的一三八億平方英寸。

首爾韓亞金融研究院半導體分析師李洙元（Lee Joo-wan）表示，一旦中國業者的產量開始流出，價格將開始迅速下跌，這是一個泡沫。

集邦科技旗下的DRAMeXchange預估，第四季ＤＲＡＭ價格將下跌五％，ＮＡＮＤ可能重挫十五％，明年ＤＲＡＭ可能再跌二十％，ＮＡＮＤ則再跌三十％。

加州研究公司Objective Analysis分析師韓迪（Jim Handy）表示，市場正處在價格大幅下跌前夕，晶片製造商去年大幅增加資本支出，最終將導致明年價格崩跌。