華南美商︰逾7成擬停、撤資

2018-10-31

半數受訪美商認為

貿易戰將打1年以上 對明年悲觀

〔編譯羅綺／綜合報導〕美中貿易戰不斷升溫，在中國的美商首當其衝，根據華南美國商會（The American Chamber of Commerce in South China）發布的「特別報告：美中貿易關稅的影響」調查，逾七成美商正考慮延緩或取消在中國的投資，並將部分或所有生產線遷出中國。

華南美國商會調查二一九家在中國南方設廠的美國企業，其中三分之一是製造業；調查時間自九月二十一日至十月十日，正好是美國對中國兩千億美元商品加徵關稅後。這些處於貿易戰暴風眼的在中美企認為，貿易戰嚴重打擊他們的業務，且造成的損失遠大於其他國家企業。

調查顯示，約半數受訪企業認為，貿易戰會續打超過一年，對二○一九年的美中關係抱持悲觀看法；逾七十％的美企考慮延緩或取消在中國的投資，並將部分或所有產能遷出中國；六十四％美企表示，考慮將生產線遷出中國，但僅一％企業有重回北美發展製造基地的計畫，與美國總統川普的「美企回流」說法相左。

產業聚落往東南亞遷移

調查指出，美中貿易戰正在改變供應鏈和工業中心的分布，產業聚落正往東南亞遷移。在亂世之中，來自越南、印度、韓國、德國和日本的競爭對手都想爭奪市場大餅，美企面臨的競爭日益激烈。

八十五％美企表示，現在最大的擔憂包括生產成本上升導致利潤下降、採購管理困難和訂單減少。此外，近半美企指出，中國報復性的非關稅壁壘增加，例如官僚監督增加、通關速度放緩。

華南美國商會會長塞耶丁（Harley Seyedin）表示，客戶出現減少下單，甚至完全不下單的情況，可能是要等市場狀況更明朗後，將訂單轉給較便宜的賣家。