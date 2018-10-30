印尼獅航客機墜海 23財政官員在機上

2018-10-30

起飛13分鐘後失聯

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕印尼廉價航空公司「獅航（Lion Air）」一架波音七三七MAX8型班機，二十九日上午從雅加達飛往邦加島首府邦加檳港，班機起飛十三分鐘後與地面飛航管制塔台失去聯繫，墜毀於西爪哇省北部海域。機上搭載一百八十一名乘客（包括一名兒童和兩名嬰兒）、八名機組人員，恐無人生還。印尼當局證實，機上至少有二十三名政府官員，包括財政總局、國家資產和拍賣服務局（KPKNL）、國庫委員會（KPPN）官員。這是印尼自二○一四年十二月以來最嚴重的空難。

失事客機服役才兩月

印尼獅航JT610班機，當地時間二十九日上午六時二十一分從雅加達蘇卡諾哈達國際機場起飛，失聯前曾向塔台要求返航，並獲得同意。該架客機今年八月才加入航線服務，失聯前最後飛行高度約一千一百一十三公尺，時速約六百四十八公里。這是波音七三七MAX8型客機首次發生墜毀事故，相關單位目前仍無法判定可能失事原因。波音公司二十九日已允諾為當地調查人員提供技術協助。

機上189人恐全數罹難

印尼國家搜救局證實，失事班機墜毀於西爪哇省加拉璜附近海域，距離飛機失聯前最後座標約兩海里。失事海域水深三十至三十五公尺。當局出動超過兩百五十名搜救人員，派遣直升機、搜救船全力搜尋生還者。潛水員已陸續尋獲飛機殘骸、救生衣、乘客個人物品和部分屍塊，但尚未發現任何倖存者。相關搜救工作預計持續一週，可視情況延長。