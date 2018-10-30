勒斃成大女生 清潔工有性侵前科

2018-10-30

稱借2千被拒 才殺人

〔記者王俊忠／台南報導〕成功大學二十四歲陳姓女研究生二十八日晚間被同學發現，陳屍趴在社科院二樓諮詢室沙發椅下，口中被塞進咖啡色抹布、脖子有掐壓痕跡，遭活活勒死，檢警獲報很快掌握該研究所僱用的四十二歲清潔工林榮富涉重嫌，昨早六點多在仁德區逮獲剛買完早餐的林嫌；林嫌供稱要向陳女借兩千元被拒才殺人，但警方查出，林嫌曾有妨害性自主的前科，只是為了借錢殺人還是意圖性侵不成下毒手？仍待檢警偵查，台南地檢署複訊後將他聲請羈押。

陳女二十八日上午約同學到社科院南棟大樓四樓教室寫論文，下午一點多，有同學發現陳女物品與手機留在座位，但不見人影，大家開始找人，晚間八點多，陳女學姊等人向校方取得鑰匙，打開北棟二樓諮詢室，發現沙發下露出人腳，赫見陳女趴在沙發下。

警方獲報後查出清潔工林榮富當天中午從社科院四樓與陳女同搭一部電梯到二樓，下午一點多從社科院大門離開，研判涉重嫌，昨早逮到林嫌。

林嫌被捕後供稱，因清潔工作認識陳女，平常遇上會打招呼，之前曾向她借一千元尚未還；二十八日中午又因欠他人錢，欲向陳女借兩千元，陳女說，「我只是學生，上次借的錢尚未還，沒錢再借」，雙方發生口角爭執，他覺得陳女說話較重些、一氣之下勒住她的脖子，怕陳女喊救命，掐壓時把抹布塞進她的嘴裡，行凶後驚覺闖大禍，嚇得把人拖進沙發下逃離，臨走時還把陳女拖鞋拿走、丟在一樓垃圾桶。

是否性侵 待解剖確認

林嫌有妨害性自主前科，但檢警表示，陳女衣著整齊，相驗發現頸部有明顯掐壓痕，其他身體部位無明顯傷勢，看不出性侵跡象，一切要待三十日解剖才能確認。