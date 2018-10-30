蘇營批新北市府 行政不中立

2018-10-30

蘇提垃圾袋降價政見 環局回應稿與侯臉書雷同

〔記者賴筱桐、邱書昱、李雅雯／新北報導〕新北市的垃圾專用袋比台北市貴，民進黨新北市長候選人蘇貞昌提出垃圾袋降價政見，新北市政府連日來斥為「缺乏環保觀念的政策買票」，不料新北市環保局昨天發布新聞稿的其中一段，竟和國民黨新北市長候選人侯友宜前天在臉書的貼文雷同。蘇貞昌陣營批評市府又違反行政中立；侯友宜陣營回應，因為和市府的理念一致，所以論述相同。

侯營︰與市府理念一致 論述相同

蘇貞昌強打「垃圾袋降價」的民生議題，質疑新北市的垃圾專用袋沒理由比台北市貴，侯友宜陣營及市府不斷反駁，強調垃圾減量、減塑及落實資源回收才是正確的環保政策。

新北市環保局長劉和然昨召開記者會表示，垃圾袋的費用就是垃圾處理費，降價與否不能淪為民粹式的喊價，必須經過詳細的垃圾處理成本計算；不過將環保局的新聞稿與侯友宜前天在臉書貼文的最後一段比對，「免費的福利政策，用說的很容易，因為那都是花別人的錢，花納稅義務人的錢，但是民脂民膏就這樣被用掉了，連帶財務發生排擠，甚至債留子孫…。」兩者內容雷同。

蘇︰新北市府幫侯打選戰很久了

蘇貞昌昨天受訪說，「新北市政府幫侯友宜打選戰」已經很久了，侯講不清楚、對政策又外行，長期躲在市府及幕僚後面，市府曾經一天之內發布七篇新聞稿幫侯輔選，市府副秘書長帶著副局長到台北市政府關說文大宿舍案也不見處理，公務人員被迫在例假日幫忙發新聞稿等，市府行政不中立早已屢見不鮮。

對此，侯友宜的發言人侯慶莉回應，侯當過七年多的副市長，深知培養民眾資源回收和垃圾減量、減塑觀念，才是實踐環保政策的關鍵，侯和市府對於從源頭降低垃圾量的理念一致，所以論述原則也是同個方向。