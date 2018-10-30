姚文智批只會硬拗 是民主逆流

2018-10-30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲一席聲援婦聯會言論，引發譁然，柯昨上午先是改口稱與婦聯會主委雷倩雙雙雞同鴨講，下午再於臉書道歉。民進黨台北市長候選人姚文智昨先是批評柯沒中心信念，甚至是民主逆流，柯比國民黨還恐怖；柯貼文致歉後，姚接著抨擊柯硬拗，充滿政治算計，已經有許多人沒辦法支持柯，甚至唾棄柯。

姚文智昨接受廣播節目訪問時表示，婦聯會過去透過勞軍捐、香蕉捐等方式，將民脂民膏放到婦聯會的口袋，到現在還有將近四百億元資產，其中三九○億元的現金，柯文哲要如何處理？是繼續捐款給國民黨台北市長候選人丁守中嗎？

姚也說，民進黨應該全黨出面譴責，即使網路上對此批評的聲音不少，但黨要有一個態度。姚強調，要讓大家了解柯文哲比國民黨還恐怖，婦聯會的爭議連丁守中都不敢公開表態，這些民脂民膏的資產應該要還給國家。

結束專訪後媒體詢問姚文智，柯的言論是否有達到爭取藍營選票的效果？姚認為，柯沒有中心信念，甚至是民主的逆流，竟然和魔鬼交易，丁守中只敢偷偷摸摸地做，「柯市長你真的很敢」。

柯文哲昨臉書道歉後，姚文智表示，柯當時在婦聯會主委面前這樣說，下面鼓掌也是婦聯會的人，這不是硬拗、什麼是硬拗？全天下只有柯認為自己在講救國團。

姚文智表示，不管拗救國團還是婦聯會，在他看來都一樣，他只看到柯過去嘴巴講說改變政治文化、追求公義社會，如今一件都做不到，還向權貴、官夫人這些過去搜刮台灣民脂民膏的人靠攏，充滿政治算計。