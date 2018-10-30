聲援婦聯會挨轟 柯文哲臉書道歉

2018-10-30

上午感嘆「雞同鴨講」下午貼文認「錯誤的援引例證」

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前聲援婦聯會的言論惹議，柯連日受訪皆稱「和婦聯會不熟」，他昨天上午還感嘆那天談話最大問題是「雞同鴨講」，下午卻在臉書貼文致歉。柯表示，「面對質疑，我會檢討。錯誤的援引例證，我感到抱歉…轉型正義的工程比我想像的複雜。」

今無公開行程 傳內部要柯「閉嘴」

由於柯文哲今天並未安排公開行程，傳因內部要柯「閉嘴」，以免影響選情。

柯文哲二十七日出席眷村心文化協會座談會，談到轉型正義時，柯聲援婦聯會、救國團，說「現在運作都好好的…，你管它過去在幹什麼？」引發譁然。柯雖以「和婦聯會不熟」回應外界質疑，昨天上午還感嘆座談會那天最大問題是雞同鴨講，「雷倩在講婦聯會，我在講救國團」，不過後來發現婦聯會他也不熟，但「就身為台北市長處理過的轉型正義，比較成功的是救國團；至於劍潭青年活動中心雖不到大家都滿意，但至少ＯＫ。」

指轉型正義工程 比他想像的複雜

沒想到柯文哲下午卻在臉書貼文表示，面對質疑，他會檢討，錯誤的援引例證，他感到抱歉。柯說，轉型正義的工程比他想像的複雜，但他相信和平對話是解決紛爭的開端，不過和平對話之後，仍有許多複雜的工作得去處理。

柯在貼文中表示，轉型正義是複雜且艱鉅的工程，他會繼續學習並堅守公平正義的信念。他坦言，自己的「轉型正義」經驗侷限在地方事務的處理，甚至被困在「同一批人力」的窘境。他也承認，轉型正義不應僅限於個人經驗與情緒，而是這個社會要共同面對的課題。

柯表示自己的急救醫學經驗，讓他往往先想如何處理眼前的問題，先救命再說。如何避免再次發生，不要再造成傷亡，則是下一個考慮，至於追究肇事原因則排在最後。是否也這樣處理所有的歷史事件，自己也還在學習當中。