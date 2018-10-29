寡婦藏亡夫鉅款 9盜鑿破保險櫃奪2173萬

2018-10-29

找警護鈔買保險櫃 被盯上

〔社會中心／綜合報導〕四十多歲楊姓女子的船長丈夫涉及漁船走私，丈夫過世後，楊女擔心可能會面臨罰款，把亡夫二一七三萬元存款領出，送到承租套房的大型防火保險櫃存放，沒想到她找警方護鈔、購買保險櫃行為，被鄰居呂姓男子得知，夥同另八名共犯，多次勘查現場，監控楊女作息，九名盜匪趁機闖入將保險櫃切開一個大洞，拿走鉅款朋分，已有七名嫌犯落網被收押，檢方日前依加重竊盜罪嫌起訴，並追緝在逃兩嫌。

多次勘查現場 再分工犯案

檢警調查，楊女的鄰居呂男與綽號「利恩」的男子（在逃）、黃男（在逃）共九名歹徒覬覦楊女保險櫃內鉅款，六月間，該集團開始分工犯案，除了勘查地形外，嫌犯得知楊女不常住放錢的套房，便先侵入楊女的套房探查，因楊女的保險櫃是防火型，鋼板間填充水泥提高耐火程度，保險櫃笨重，搬運、破壞難度都增加。

七嫌落網收押 另兩嫌在逃

因此，歹徒先將空壓機、電離子切割機等作案工具放置套房浴室，再找時機進入套房犯案，嫌犯從保險櫃後方又切又鑿，切開一個正方形孔洞，發現裡面有二一七三萬元，盜走贓款後朋分。案發後警方陸續逮捕呂男等七名共犯，檢方向法院聲押獲准。

但檢方接獲秘密證人指證，嫌犯在看守所內透過雜役，取得其他在押被告的羈押審理筆錄加以摘記，意圖串供脫免刑責。

檢警查獲的贓款紙鈔邊緣，有遭高溫燻黑痕跡，足以確認為本案遭竊紙鈔，且多名嫌犯羈押禁見期間，有看字條、抄寫文字等行為，認定意圖串供，檢起訴七名被告，建請院方宣告沒收犯罪所得。