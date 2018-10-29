柯聲援婦聯會 姚：為了選票 巴結官夫人

2018-10-29

〔記者周彥妤、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲前天談轉型正義，聲援婦聯會、救國團「現在運作都好好的…，你管它過去在幹什麼？」民進黨台北市長候選人姚文智昨痛斥，柯文哲為了巴結官夫人的選票，態度輕賤，視公義價值如垃圾，令人不寒而慄；姚兩度質問柯：「過去為二二八事件掉淚是掉爽的嗎？」

二二八眼淚掉爽的嗎

姚文智說，婦聯會過去在台灣搜刮民脂民膏，目前資產還有四百億元，黨產會只不過希望把錢歸還人民，實現公義社會的卑微要求，柯文哲竟說出這種話。姚分析，柯言下之意，擺明就是轉型正義、社會公道都可當垃圾。

姚文智批，遇到權貴、官夫人，柯文哲就轉彎靠攏，「請問柯市長還有什麼不能轉彎？」「心中還有什麼價值理念不能出賣？」「還有什麼事做不出？」他說，柯文哲選舉選到這種地步，為巴結官夫人選票，把過去爭取綠營選票而流的眼淚，不當一回事，還當作垃圾；把社會追求的民主價值，棄如敝屣，態度輕賤，令人不寒而慄。

姚文智稍晚受訪重申，從柯文哲當天的出席安排及發言內容來看，柯文哲不是說錯話，也絕非柯事後稱外界過度解讀，「大家沒有誤會你，大家都很清楚看到了。」

姚文智強調，柯文哲的說法就是向權勢靠攏，想要爭取選票、迷惑人心，他對柯這番話引以為恥；若社會繼續容忍，過去長期追求的民主價值，都將毀於一旦。

林飛帆諷柯「官運加分」

對柯「你管它過去在幹什麼」的說法，人在英國的太陽花學運領袖林飛帆，昨也忍不住在臉書發文，「對那些為了贏得選舉，捨棄信任，就祝他們官運亨通」；林還下標籤寫下「官運加分」，用諷刺之語表達不滿態度。