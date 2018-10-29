聲援婦聯會惹議 柯：過度解讀

2018-10-29

黨產會：殺人悔改就不用負責？

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲前天出席眷村文化座談會，談到轉型正義時，柯聲援婦聯會、救國團，說「現在運作都好好的…，你管它過去在幹什麼？」引發譁然，黨產會抨擊：「難道殺人悔改就不用負責？」柯文哲昨受訪說，身處藍綠對抗時代，選前大家情緒較激動，往往過度解讀，他說，重點在處理的「sequence（次序）」，但婦聯會不是他的責任。

柯前天發言被外界認為是要搶藍營選票，柯昨回應：「你搶藍營選票就丟掉綠營的票，所以何必呢？」

柯文哲受訪表示，北市府也有處理救國團問題，例如十二個運動中心就有六個由救國團經營，還有劍潭青年活動中心，他前天提到，去波蘭拜訪諾貝爾和平獎得主華勒沙，華勒沙建議「先處理目前的問題，預防以後發生，再去究責」，他只是在說處理順序應當如此。

柯：重點在處理的次序

黨產會發言人施錦芳指出，依柯文哲邏輯，宛如「殺人只要悔改就不用究責？」柯文哲以在藍綠對抗時代，特別是選前的情緒比較激動，講話會被過度解讀、過度反應，他也沒有要處理婦聯會。

柯文哲表示，他手上還有好幾個類似案件，包括大彎北段與內湖五期，問過市府官員就知道，他每次開會要先罵五分鐘以上，罵完後還是要處理問題，先把現在的問題解決；若一開始先追究當年誰搞出來的，大家一定都不吭聲，「為什麼？因為同樣一批人現在幫我蓋公共住宅。」