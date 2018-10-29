為魏明谷站台 批王惠美 蔡︰並非插旗就能當政見

2018-10-29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化捷運旗事件再延燒！兼任民進黨主席的總統蔡英文昨天為爭取連任的民進黨籍縣長魏明谷競選總部成立站台時強調，選舉要比政策，不是插幾支旗，就當成是政見，過去反對建設，現在選舉才說要支持建設，這樣的人不是彰化人能夠接受！

王陣營︰不予回應

日前在南彰化各鄉鎮路口出現「捷運到田中」、「捷運到田尾」、「捷運到埔心」、「捷運到溪湖」等旗幟，事後國民黨縣長候選人王惠美陣營承認是支持者插旗，因她支持南彰化蓋捷運。

蔡英文昨表示，彰化人要乾淨的選舉、完整的政策，不是隨便插幾支旗就當成政見，這樣的人不是彰化人能接受的。

蔡英文指出，年底選戰是一場堅持價值的選戰，要比政策和建設，現在很多假消息「唱衰」彰化綠能的發展，但魏明谷推動綠能發展，讓年輕人能回彰化工作，領比在台北上班更多的薪水；過去四年彰化有很大的改變，綠能產業從無到有發展，各種社會福利與基礎建設一步步推動，現在進入轉型關鍵時刻，一定要讓魏明谷連任。

魏明谷表示，他打造彰化三十分鐘生活圈的交通建設，先公路再捷運，這是實際可行的做法，不是四處插旗卻不敢承認，那樣會使彰化財政無法負擔。

對於蔡英文的抨擊，王惠美競選總部秘書陳幼莉表示，不予回應。王惠美昨一早前進溪湖果菜市場拜票，隨後在全縣各地參加同黨候選人競選總部成立大會，爭取選民的支持。