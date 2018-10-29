Google Maps網友亂標「韓國瑜凍蒜」 刑大︰店家可提告

2018-10-29

〔記者蔡清華、黃建華、葛祐豪、沈佩瑤／綜合報導〕昨天包括「自由時報高雄營業處」、全聯、統一超商等，數十處高雄地區的店家或單位名稱在Google Maps地圖的標示被更改加入「韓國瑜凍蒜」字樣；高雄市刑大科偵組表示，雖然Google開放網友更改地圖標示，但如果店家認為已侵犯其權益提告，仍可能涉及妨害名譽。

國民黨也遭「挺柯」惡搞

LINE通訊軟體傳出一張Google Maps的截圖，圖片中出現「自由時報高雄營業處支持韓國瑜」字樣，記者上網搜尋發現，不只本報，包括全聯、統一超商多家高雄分店門市，以及多家高雄餐廳，店名前都被加入「韓國瑜凍蒜」，本報除立即向Google反映要求更正名稱，也嚴正聲明立場中立，籲請網友自重。被更改的店家名稱雖獲陸續更正，但昨晚仍有網友持續進行更名的「惡搞」行為。

柯辦︰不清楚為何如此

對此，韓國瑜陣營表示完全不知情，強調絕非韓陣營所為，也對本報表示歉意，並呼籲網友別再惡作劇。

另有眼尖民眾發現，若在Google Maps輸入「柯文哲」，國民黨台北市黨部各區服務處後方竟都附註「支持柯文哲」。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨得知後，直呼「被竄改了！」將會儘快進行處理，約一個小時後再搜尋已不見附註文字。柯文哲競選辦公室發言人林筱淇受訪表示，不清楚為何有此情形。