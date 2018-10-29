韓國瑜粉絲 要韓切割吳馬王

2018-10-29

吳馬王朱 齊聚高雄挺韓

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨吳馬王朱四大咖昨晚齊聚高雄，為市長候選人韓國瑜、議員候選人許崑源聯合造勢大會站台，但韓國瑜的支持者認為，韓應和國民黨舊勢力切割，尤其是吳敦義、馬英九、王金平，否則恐影響中間選票。

晚會在高雄市六合路舉行，王金平首先上台表示，韓國瑜帶著礦泉水南下，奇蹟一直出現，網路聲量達到最高，陸軍部隊也已集結，高雄市目前沒輸、原高雄縣小輸一點，整體還是領先，希望高雄市能擴大領先，致詞完即先行離去。

馬英九、朱立倫、吳敦義陸續來到現場，馬英九說，這兩年台灣到處叫苦連天，韓國瑜喊出人進來貨物出去、高雄賺大錢，高雄農業要國民黨執政才有希望，這次國民黨要贏很多，二○二○年才有機會。

吳敦義情緒激憤地高喊：「用選票消滅東廠！」又說現在經濟蕭條，兩岸不再穩定發展，要讓韓國瑜進市政府，把農產品銷出去。馬、吳致詞後陸續離去，未與最後進場的韓國瑜同框。

朱立倫則呼籲選民站出來投韓國瑜，並為韓國瑜送上戰旗；韓國瑜壓軸登場說，他在山區、海邊走透透，都聽到高雄市民期待改變，他五月就提出高雄的現況是「又老又窮」，高雄市負債快三千億元，全台第一，誰接市長都很難做。

他說，全台二十二縣市，其實條件最好的是高雄，有四個新加坡大，有海港、空港，農漁業完整，「台北市怎麼跟高雄比，高雄人怎能接受貧窮？」他批評，這是個不及格的政府，今年要選出拚經濟的政府、拚經濟的市長。

韓國瑜︰來幫忙的都感謝

有韓國瑜的支持者認為，韓應與國民黨的舊勢力切割；韓國瑜則說，選舉最後關頭都是四個字：「以和為貴」，所有來幫忙拉票、動員的，他都非常感謝，尤其是過去的大老。