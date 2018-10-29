陳其邁批韓 不是韓流「是黑潮」

2018-10-29

〔記者黃建華、方志賢、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長候選人陳其邁鼓山後援會昨晚成立，陳其邁猛批中國網軍配合國民黨全面抹黑民進黨，包括他與總統府秘書長陳菊，捏造他們兩人包市府工程三百億元，而這樣不實抹黑的言論，卻透過國民黨及國民黨高雄市長候選人韓國瑜的粉絲團大量散布，他批韓國瑜不是所謂的「韓流」，而是抹黑的黑潮！

陳菊也說，她與謝長廷擔任市長期間，努力拚市政，讓高雄從重工業城市蛻變，讓產業升級，高雄剛剛看到願望，而一個不了解高雄的人，從未住在高雄，從未為高雄流過一滴汗的外來候選人，竟然嫌高雄又老又窮，她希望高雄市民站出來鼓勵、支持陳其邁，繼續支持民進黨。

被控抹黑 韓陣營︰無聊

針對「黑潮」的指控，韓國瑜陣營反駁，陳其邁的指控非常無聊，民進黨沒有抹黑已經不會選舉了，韓國瑜早就說過他們陣營根本不認識這個網友，韓國瑜臉書的官方網站也不曾轉貼過類似的文章。

此外，「陳其邁、陳致中聯合競選總部」造勢晚會，昨晚也在高雄前鎮小港綠營大票倉的籬仔內部落的班超路舉行。陳其邁也抨擊中國以「假消息」、「假新聞」影響選局，民進黨在高雄的政績不容抹滅，強調他當選一定拚經濟，選擇他就是選擇和國際市場接軌，選擇韓國瑜就是選擇靠攏中國單一市場。

扁出席陳致中總部成立大會

前總統陳水扁昨晚也出席兒子陳致中的議員競選總部成立大會。面對中監要求陳水扁「不上台、不演講、不談政治、不接受採訪」的四項限制，陳水扁以「錄音、錄影、上階梯不上台、致詞不演講」等方式突破，拜託選民在高雄市長選舉支持陳其邁、市議員選舉支持陳致中。阿扁為陳致中披上競選綵帶時，現場不少支持者高呼「陳致中當選！阿扁總統加油」。

陳致中致詞呼籲，支持者以為他很穩，其實很危險，懇求選民務必投給他和陳其邁，千萬不能分票。

陳其邁昨天一早也造訪中油高雄廠，打出建設牌。他強調，中油高雄廠五輕遷廠後，這塊二七○公頃的土地，將進行大規模都更、污染整治，未來將成為左營新門戶、高雄的蛋黃區，配合綠能研發中心等高科技產業進駐，員工也無縫接軌就地安置，是高雄再出發、再生的引擎。