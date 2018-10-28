盧控選後毀文件 林批污衊公務員

2018-10-28

〔記者蘇金鳳、黃鐘山／台中報導〕選舉倒數，藍綠展開肉搏戰！國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部昨日指控，陸續接到相關內部人員消息，指林佳龍市府高層已研擬，若落選將銷毀海水採礦ＭＯＵ等相關機密文件，呼籲檢調注意並保存證據。

林佳龍競選總部發言人林尚賢反批，盧秀燕因選情告急，污衊台中市的公務員將銷毀文件，呼籲市民勿再縱容這種信口開河的政客，十一月廿四日大家一起用選票制裁她。

盧秀燕競總發布新聞稿，指總部接獲消息，因盧秀燕宣示當選市長就任後，將在三天內公布海水採礦ＭＯＵ等有疑義的條款全文，因此林佳龍市府高層已研擬，若盧秀燕當選，離上任仍有一個月空窗期，將銷毀相關機密文件。

盧秀燕競總表示，林佳龍與德國霍夫曼諮詢公司今年三月簽署一千一百億海水採礦ＭＯＵ，被媒體踢爆該公司是一人公司，市議員要求調閱該ＭＯＵ全文，市府卻回覆有「保密義務」，不能公開全文，外界質疑有黑箱問題。

競選總部正委請律師偕多名台中市議員向檢察官聲請保全證據，盼外界質疑的黑箱，能在盧秀燕當選後公開真相。

林尚賢則表示，市府已明確指出，海水採礦ＭＯＵ簽署記者會就已完整公開簽約內容，其中載明本案不具法律拘束，僅止於市府對有意來台中投資業者的行政協助，市府未支付任何資金，也無任何投資損失。

林尚賢強調，市府多次在記者會出示完整文件，但盧秀燕不僅毫無證據信口開河，更是謊話連篇。