林佳龍造勢︰讓台中進步被看見

2018-10-28

蔡賴合體讚聲 支持者擠爆晚會 高喊凍蒜

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨首場萬人大型造勢晚會昨日在台中登場，總統蔡英文表示，改革剛剛開始，對手一定會想盡辦法，用金錢、派系、黑函、假消息，打擊、攻擊林佳龍，她呼籲民眾絕對不能投給只想讓台灣走回頭路的政黨。

這場晚會主軸為「進步台中、幸福做陣—我們都是台中隊光榮晚會」，蔡總統、行政院長賴清德首度合體為林佳龍站台。主辦單位準備一萬多張椅子，但支持者持續進場，最後宣佈人數超越三萬人。

強打政績 不能走回頭路

賴清德細數林佳龍的政績，從綠柳川到托育托老一條龍，他更強調，未來會對台中投資三千四百三十二億；現今美中發生貿易戰，台商會回台投資，台中是很好的環境，因此需要有可以配合中央的市長，因此請民眾讓林佳龍連任，讓台中進步，讓台灣進步。

對於盧秀燕打空污牌，賴清德再次強調，二○二三年中火燃氣機組提前就位後，四座燃煤機組就能退場，中火未來不是被對手扭曲說成十加二，而是十減二。

蔡英文也大力讚揚林佳龍的政績，指過去這四年，市民都有感受到，台中進步跟改變的幅度，跟過去十三年相比，可以說是超越再超越。另外包括路平、偏遠地方路燈、自來水、梨山上小朋友的暖氣，這樣的貼心，就是佳龍可以把巿長做好的原因。

蔡讚林「最難纏市長」

蔡英文也說，這四年來，林佳龍每次看到她與賴清德，總是抓住機會，跟她討論台中需要的建設，不斷跟中央爭取，對她來說，林佳龍是「最難纏的市長」。未來的軌道建設及將登場的花博，中央也一定全力支持。

蔡英文表示，雖然林佳龍有好成績，但這場選舉還是不好選，四年前，林佳龍是一個人抵抗對手的千軍萬馬，林佳龍挺過來了，現在改革剛剛開始，對手一定會用金錢、派系、黑函、假消息，打擊、攻擊林佳龍，這樣真的很不公平，大家絕不能把票投給只想讓台灣走回頭路的政黨。

林佳龍表示，中火空污問題，過去沒有縣市長敢挑戰，他扛起責任，全力對抗空污，推動八十六項空污改善措施，要求中火降載，大砍中火生煤量五百萬噸。根據環保學者莊秉潔教授研究，今年上半年，台中的空氣品質第一次來到全台前十名。但台中進步的同時，仍然有人不放棄抹黑跟唱衰，無視台中這四年的招商超過九千億、全台第一名，台中失業率六都最低、薪資成長六都最高的事實。

林佳龍也強調，一個星期後，透過台中世界花博，台中的進步將被全世界看見。